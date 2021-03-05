حصول خمسة ملايين روسي على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا

أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا اليوم أن نحو 5 ملايين مواطن روسي حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت غوليكوفا في إحاطة صحفية نقلتها وكالة «سبوتنيك»: “بالنسبة للتطعيم.. تم حتى الآن تطعيم 5 ملايين مواطن روسي بالجرعة الأولى من اللقاح وتطعيم 5ر2 مليون مواطن بجرعتين..بينما تستمر الأقاليم في زيادة إمكانيات تطعيم السكان مع الوضع في الاعتبار حجم الإنتاج وعدد الجرعات التي تم إنتاجها”.

وأشارت غوليكوفا إلى أن حجم إنتاج اللقاحات في البلاد بلغ حتى الآن 9ر13 مليون جرعة متكاملة مبينة أن أكبر مجموعة من هذه الكمية تتكون من لقاح سبوتنيك في وكمية صغيرة من لقاح إبيفاك كورونا موضحة أن توسيع نطاق الإنتاج بدأ في شباط الماضي فيما ستزداد الكمية هذا الشهر.

من جانبه أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم عن إلغاء نظام العزل الذاتي الإلزامي للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً والذين يعانون من أمراض مزمنة وتحويله من نظام إلزامي إلى نظام توصية وإلغاء حظر البطاقات الاجتماعية مشيراً إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثامن من هذا الشهر.

هذا وكان تم فرض نظام العزلة الذاتية للأشخاص لهاتين الفئتين للحد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بينهم ولاسيما أنهم يعتبرون عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بسبب انخفاض نسبة المناعة لديهم في مواجهة الفيروس.