مرتزقة أردوغان يخطفون 4 مدنيين من ناحية معبطلي بريف حلب

خطفت مجموعة إرهابية تعمل بإمرة قوات الاحتلال التركي 4 مدنيين في ناحية معبطلي بمنطقة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي الغربي.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن “مجموعة إرهابية داهمت عدداً من منازل قرية كمروك التابعة لبلدة معبطلي في ريف منطقة عفرين وخطفت 4 من سكانها واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

ومنذ احتلالها مدينة عفرين تواصل التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي اعتداءاتها على أهالي المدينة والقرى التابعة لها وتعمد إلى سرقة المحاصيل الزراعية وقطع الأشجار وخطف المدنيين لابتزاز الأهالي ودفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم إضافة إلى أعمال التهجير الممنهجة لسكان المنطقة وإحلال الإرهابيين وأسرهم مكانهم.