رصد ٥ مليارات ليرة لمشاريع الخدمات الفنية في اللاذقية

اللاذقية - يوسف علي

أكد المهندس محمد علي مدير الخدمات الفنية في محافظة اللاذقية لـ «تشرين» أن العمل مستمر لاستكمال مشروع مطمر قاسية للنفايات الصلبة من ناحية استكمال أنابيب العصارة وأعمال الحفريات لبقية الشرائح والخندق البيتوني المحيطي، إضافة لتنفيذ محطات النقل وأحواض التجميع والمطبات العشوائية في بلديات المحافظة وذلك بالتوازي مع تأهيل مكب البصة حيث تم رصد مليار ونصف مليار ليرة لهذه الأعمال.

كما بيّن علي أن كوادر الخدمات الفنية تستكمل إنجاز المخططات التنظيمية وإنجاز 12مخططاً جديداً بمساحة 2598هكتاراً بهدف منع الانتشار العشوائي السكني في ريف المحافظة، مشيراً إلى أنه تم رصد اعتمادات إجمالية لخطة هذه المشاريع وبنود الموازنة بـ4,775 مليارات ليرة.

كما تقوم مديرية الخدمات الفنية حالياً باستكمال وتأهيل وتنفيذ عدة مشاريع طرق بمسافة إجمالية تبلغ 250كم طولي وتنفيذ مشاريع بـ 58كم طولي تتعلق بذوي الشهداء و111مدرسة بين تنفيذ الجديد منها وإعادة تأهيل.