المسبار الصيني «تيانون1» يدخل المدار الأقرب للمريخ

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء أن المسبار الصيني «تيانون1 » دخل اليوم المدار الأقرب لكوكب المريخ.

وقالت الهيئة حسبما نقلت وكالة «شينخوا» صباح اليوم: دخل «تيانون1» مدار الوقوف حيث تبعد أقرب نقطة له عن المريخ 280 كم، وسيستغرق نحو يومين مريخيين لإكمال دورة حول الكوكب، مع احتساب أن اليوم المريخي أطول نحو 40 دقيقة من يوم على الأرض.

وأضافت الهيئة الصينية أن «تيانون1» الذي يضم مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة جوالة سيعمل في مدار المريخ مدة ثلاثة أشهر تقريباً، وسيتم تشغيل الحمولات على متن المركبة المدارية جميعاً للاستكشاف العلمي، إذ ستقوم الكاميرا متوسطة الدقة والكاميرا عالية الدقة ومقياس الطيف بإجراء تحقيق مفصل للتضاريس والطقس المغبر في منطقة الهبوط المختارة مسبقاً استعداداً للهبوط.

وأُطلق المسبار الصيني في 23 تموز 2020 من موقع «ونتشانغ» للإطلاق الفضائي في مقاطعة هاينان الجزرية جنوب الصين، وسافر المسبار في الفضاء منذ 215 يوماً، وهو حالياً على بعد نحو212 مليون كيلو متر عن الأرض.

«سانا»