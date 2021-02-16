أهالي يلدا: الكهرباء تزورنا ساعة في اليوم ..!

دمشق – منال الشرع:



يعاني سكان بلدة يلدا في ريف دمشق غياب التيار الكهربائي عن منازلهم لأوقات طويلة وفي أحسن الحالات يأتي التيار لمدة لا تتجاوز الساعة على مدار اليوم.

شكاوى عديدة وردت إلى الصحيفة من سكان البلدة يشيرون فيها إلى معاناتهم من غياب الكهرباء عن منازلهم ساعات طويلة، الأمر الذي يؤدي أيضاً إلى غياب المياه عنهم نتيجة عدم قدرتهم على تشغيل مضخات المياه وبالتالي مضاعفة المعاناة بعدم توفر المياه، ما يضطر الأهالي إلى شراء المياه من الصهاريج الجوالة وبأسعار مرتفعة, حيث تبلغ تكلفة تعبئة خزان المياه 8 آلاف ليرة وهو عبء كبير على الأهالي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

من جهته أوضح مدير التشغيل في الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق المهندس خالد مطاوع أن سبب زيادة ساعات تقنين الكهرباء في بلدة يلدا وجود نقص في كميات توليد الكهرباء في الوقت الحالي والكميات المحدودة للطاقة وسيتم تدارك هذا الوضع قريباً.