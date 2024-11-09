صيوح يطالب بالضغط على المحتلين الأميركي والتركي لإعادة المؤسسات التعليمية والصحية وتشغيل محطة مياه عللوك

تشرين – خليل اقطيني:

طالب محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح ببذل المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني في المحافظة المزيد من الجهود، وممارسة الضغوط الدولية على المحتلين الأميركي والتركي، ومن يدور في فلكهما لتحييد المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية عن النزاعات السياسية والعسكرية.

مشدداً في الاجتماع الذي جمعه مساء اليوم مع المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر نيكولاس فون اريكس. والوفد المرافق له، على ضرورة إعادة المستشفيات العامة، وخاصة مشفى الحسكة الوطني ومشفى الأطفال والمراكز الصحية، والمؤسسات الخدمية بشكل عام إلى الدولة السورية. وخاصة محطة مياه عللوك المصدر الوحيد لأكثر من مليون ونصف مليون إنسان في منطقة الحسكة وضواحيها وتل تمر وقراها. الى جانب دعم محطات التحلية بقطع الغيار والصيانة والمحروقات اللازمة لعملها.

وأكد صيوح على زيادة الدعم لمشروعات المياه، موجهاً الشكر للجنة الدولية للصليب الأحمر على تقديمها مؤخراً 50 خزاناً مركزياً سعة 5 م3 لمركز مدينة الحسكة وضواحيها. آملاً تقديم المزيد من هذه الخزانات في المستقبل من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من مياه الشرب، إضافة إلى زيادة حمولات التعبئة وعدد الصهاريج.

وأشار صيوح إلى ضرورة أن يكون للجنة الدولية للصليب الأحمر دور بتجهيز مستودع للطوارئ ضمن مركز المدينة من أجل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

لافتاً إلى أهمية قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنفيذ مشروع نظافة داخل مدينة الحسكة، من أجل الحفاظ على النظافة العامة والحد من انتشار الأوبئة والأمراض أسوة بمشروع المياه الذي تنفذه في مركز المدينة.

من جانبه، ذكر اريكس أنه تسلم مهام عمله مؤخراً، وهذه الزيارة من أجل استكشاف قائمة الاحتياج لمحافظة الحسكة في مختلف المجالات. مبدياً استعداده لعدم توفير أي جهد من أجل تلبية احتياجات سكان المحافظة، في المجالات التي من شأنها تحسين الواقع الخدمي، وبما ينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي للسكان.

وأكد اريكس على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أتم استعداد لتطوير وتوسيع المشروعات التي تنفذها، سواء في مدينة الحسكة أو في المناطق الأخرى من المحافظة.

موضحاً أن جهود اللجنة بخصوص إعادة تشغيل محطة مياه عللوك ستستمر حتى الوصول إلى نتائج إيجابية، تعيد المياه إلى مجاريها وترسم البسمة على وجوه السكان المستفيدين من هذه المحطة.

وتوجه اريكس بالشكر للجنة الفرعية للإغاثة برئاسة محافظ الحسكة وكافة المؤسسات الحكومية في المحافظة على التعاون البناء مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروعات المقررة، بما يلبي احتياجات السكان في مختلف المجالات.