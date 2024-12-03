الحسكة تواصل تأهيل آبار مياه الشرب في ريف المحافظة

تشرين- خليل اقطيني:

تواصل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة صيانة وإعادة تأهيل آبار ومحطات مياه الشرب في ريف المحافظة.

وذكر المدير العام للمؤسسة المهندس محمد عثمان أنّ كوادر مؤسسة المياه انتهت من إعادة تأهيل بئر قرية الكريمة في ريف بلدة القحطانية في الريف الشمالي الشرقي من المحافظة، وذلك بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين.

مبيناً أنّ الأعمال المنفذة تضمنت تركيب مجموعة ضخ غاطسة استطاعة 50 حصاناً مع منظومة طاقة شمسية وإعادة تأهيل الخزان العالي مع السور و تمديد شبكة مياه بقساطل من البولي إيثلين قطر 75 مم بطول 2 كم مع علب توزيع للمشتركين.

وأوضح عثمان أنّ تأهيل هذه البئر يأتي ضمن خطة المؤسسة العامة لمياه الشرب لصيانة وإعادة تأهيل آبار ومحطات مياه الشرب في كافة مناطق المحافظة؛ مدناً وريفاً، حيث ستواصل المؤسسة هذه الأعمال سواء من خلال موازنتها الخاصة، أو بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني في المحافظة، وذلك من أجل إيصال مياه الشرب النقية الصالحة للشرب للسكان.

يشار إلى أنّ المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة كانت قد انتهت من إعادة تأهيل بئر في بلدة الجوادية في ريف المحافظة الشمالي الشرقي، وبئر بلدة حامو في ريف منطقة القامشلي الشرقي، وذلك بدعم من المجلس النرويجي للاجئين، وتضمنت الأعمال المنفذة تركيب منظومة طاقة شمسية لتشغيل مضخة غاطسة باستطاعة 30 حصاناً في كل بئر، مع صيانة اللوحة الكهربائية، وذلك من أجل استمرار عمل البئرين في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، إضافة إلى تركيب سور معدني، والتجهيزات الميكانيكية اللازمة وترميم وإعادة تأهيل الخزان العالي والسور الخارجي للبئرين.