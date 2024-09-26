«اندبندنت»: المقياس الخاطئ في توصيف «الحرب الشاملة»‏

تشرين:‏

في تصنيف «الحرب» الدائرة بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة اللبنانية/حزب الله، هل هي ‏حرب أم لا، وهل هي شاملة أم لا؟ نشرت صحيفة «اندبندت» البريطانية مقالاً للمحل ‏العسكري في «كينجز كوليدج لندن» لاندرياس كريغ قال فيه: لو أخبرني أحد، أو أخبرني ‏معظم المحللين في صيف عام 2023 بأن حزب الله يضرب قواعد في «إسرائيل»، وأن ‌‏«إسرائيل» تضرب جنوب لبنان وأجزاء من بيروت، لكنت قلت: هذه حرب شاملة.‏

ويضيف كريغ: مع ذلك فإن أي أحد (وكذلك حزب الله والكيان الإسرائيلي) لم يطلق مصطلح ‏الحرب بعد على ما يحدث لأنه «لم يكن هناك أي قوات على الأرض» ولكن قد يكون هذا ‌‏«مقياساً خاطئاً».‏

يعرف قاموس «ميريام وبستر» الحرب بأنها «حالة من الصراع المسلح العدائي المفتوح ‏والمعلن عادة بين الدول أو الأمم»، وقد يوسع المختصون التعريف لتغطية العنف الواسع ‏النطاق والذي يشمل المتمردين والميليشيات والجماعات المتطرفة، حسب ما أوردت الصحيفة ‏البريطانية.‏

ويتابع الكاتب (الذي قال إن صحفيين يعملون في المنطقة ساهموا في معلومات مقاله): إن ‌‏«إسرائيل» أعلنت الحرب رسمياً على قطاع غزة بعد هجوم حركة حماس (عملية طوفان ‏الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي)، لكنها لم تفعل المثل فيما يخص حزب الله، بل ربطته ‏بحرب غزة والعمل على إعادة المستوطنين إلى الشمال (بعدما أجبرتهم عمليات المقاومة ‏اللبنانية على النزوح على مبدأ المعاملة بالمثل، فكما يُهجر الكيان الإسرائيلي الفلسطينيين فإن ‏المستوطنين سيكونون محكومين أيضاً بالمصير ذاته، ولا عودة لهم حتى وقف الحرب على ‏قطاع غزة وعودة الفلسطينيين آمنين إلى مناطقهم وبيوتهم، وهو ما تؤكده المقاومة بصورة ‏دائمة). ‏

ويضيف الكاتب: إن الدول تمتنع غالباً عن إعلان الحرب حتى عندما تكون منخرطة بشكل ‏واضح في حرب.. فروسيا تشير رسمياً إلى حرب أوكرانيا باعتبارها (عملية عسكرية خاصة)، ‏وحظرت الإشارة إليها علناً باعتبارها حرباً، ولم تعلن الولايات المتحدة الحرب رسمياً منذ ‏الحرب العالمية الثانية، حتى مع مشاركتها في صراعات كبرى في كوريا وفيتنام والعراق ‏وأفغانستان.‏

ويرى الكاتب أن جزءاً من السبب وراء عدم استخدام «إسرائيل» وحزب الله كلمة حرب، هو ‏أن كلاً منهما يأمل في تحقيق أهدافه من دون إشعال صراع أكثر حدة «أو تحمل اللوم على ‏إشعاله». (وفي الحقيقة أن الكيان الإسرائيلي هو من يعمل على إشعال حرب أوسع وجر ‏الجميع إليها لتعويض هزيمته في قطاع غزة، ويريد أن يكون الطرف الآخر، أو أي طرف، ‏هو من يبدؤها حتى لا يتحمل هو اللوم والعواقب).‏

ويتابع الكاتب: إن أي قرار إسرائيلي بإرسال دبابات وقوات إلى جنوب لبنان من شأنه أن ‏يشكل تصعيداً كبيراً ويدفع الكثيرين إلى تصنيف الصراع على أنه حرب.‏

وحتى وقت قريب «كان الخبراء يتفقون عموماً على أن أي حرب مستقبلية بين إسرائيل ‏وحزب الله سوف تبدو مثل حرب تموز 2006 ــ لكنها هذه المرة أسوأ كثيراً. وعلى مدى ‏سنوات عديدة حذر مسؤولون إسرائيليون من أن أي حرب مستقبلية مع حزب الله سوف ‏تفرض على لبنان نفسه ثمناً باهظاً، بينما يُعتقد أن حزب الله يمتلك نحو 150 ألف صاروخ ‏وقذيفة قادرة على ضرب كل أنحاء إسرائيل»، حسب الصحيفة البريطانية.‏

ويختم الكاتب مقاله قائلاً: في الواقع أن «إسرائيل» ولبنان في حالة حرب رسمياً بالفعل، وهما ‏كذلك منذ عام 1948 (العام الذي تم فيه دولياً تشريع اغتصاب فلسطين وتهجير أهلها وإقامة ‏الكيان الإسرائيلي ولتبقى المنطقة نهباً للاضطرابات والحروب التي تستدعيها أميركا في سبيل ‏حماية هذا الكيان).‏