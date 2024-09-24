دبلوماسية ميدان المقاومة الأبلغ والأشد تأثيراً في مواجهة «ترهات» السياسة.. حركة مكوكية ‏لبحث أمن الاحتلال.. مخزون حزب الله كافٍ للاستنزاف.. والكيان بلا إستراتيجية

تشرين-هبا علي أحمد: ‏

والآن.. بعد أن اتضحت الصورة بشكل أكبر وأوسع، وبعد الهمجية الصهيونية بشن أوسع ‏هجوم جوي على لبنان منذ 1982، هل من يُصدق أن أمريكا تبحث لخفض التصعيد أم إنها ‏تدفع تدريجياً باتجاه الحرب؟.. صحيح أنه ليس من الواضح شكل هذه الحرب ومداها ونطاقها، ‏أي لناحية التوسع أو لناحية حصرها ضمن النطاق اللبناني، لكن الضوء الأخضر الأمريكي ‏جاهز دائماً في يد كيان الاحتلال، والحرب أيّما يكون شكلها، واسعة أم محصورة في نطاق ‏جغرافي محدد، برّية أم جويّة، فهي قائمة وواقعة، والضوء الأخضر الأمريكي – المربوط ‏بالانتخابات ورفع حظوظ المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس- تبعه إرسال قوات أمريكية ‏إضافية إلى الشرق الأوسط، توازيها حركة دبلوماسية نشطة فرنسية، تركية وقطرية تولي ‏وجهها شطر لبنان وكأنه المعني الوحيد والمُتسبب بما آلت إليه الأوضاع الراهنة، وبالتالي ‏فصل جبهة لبنان عن غزة كشرط لإيقاف العدوان الإسرائيلي على لبنان، أما كيان الاحتلال فلا ‏داعي لإشغاله بـ«الترهات» الدبلوماسية ولينصرف إلى تقديم مستجدات صور الإبادة المنقولة ‏راهناً إلى لبنان.‏

‏..وعموماً تأتي هذه التحركات لبحث أمن كيان الاحتلال ولاسيما مع تطور القصف المتبادل، ‏مع يقين لدى الجميع أن لا شيء يُمكن أن يثني عزيمة المقاومة اللبنانية/ حزب الله في سياق ‏الصراع مع العدو، ومع يقين أنه مهما بلغت ذروة همجية العدو الإسرائيلي فإن لضربات ‏الحزب من القوة والوقع والإيلام ما لا يمكن للعدو تجاوزه أو التستر عليه ولاسيما في الشق ‏الاقتصادي، أما في شق عودة المستوطنين إلى الشمال فباتت أبعد ما يُمكن أن يتخيله أحد ‏وتأتي هذه التحركات لبحث آخر الفرص التي تمكن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ‏من تحقيق «أهدافه» أقلّه حفظاً لماء وجهه، وليس مستبعداً تسهيل الوضع أمام الكيان للقيام ‏بعملية برّية وإقامة «منطقة عازلة» لكن من ينقذ الكيان من التداعيات؟.. ‏

بعد الهمجية الصهيونية بشن أوسع هجوم جوي على لبنان هل من يُصدق أنّ أمريكا تبحث ‏عن خفض التصعيد أم إنها تدفع تدريجياً باتجاه الحرب؟

يأتي ذلك مجمله في سياق المساعي لتحييد العدوان على غزة وإفساح المجال للكيان بتحقيق ‏مخططه بعيداً عن الأضواء وبعد تهدئة الوضع برمته يتم التفاوض على الوضع الذي أرساه ‏الكيان، هذا هو الهدف والمقصد.‏

دبلوماسية الميدان

الرد الدبلوماسي لحزب الله دائماً ما يأتي في الميدان حيث الكلمة تكون أبلغ وأصدق وأشد ‏تأثيراً، ولاسيما أن جميع الاصطفافات باتت واضحة وبشدة بحيث باتت دبلوماسية السياسة ‏تتولاها التصريحات المجردة من الأفعال.. دبلوماسية الميدان شلّت اقتصاد العدو وغيّرت وجه ‏المعركة وأدخلت نحو مليوني مستوطن إلى الملاجئ، وملايين آخرين في مهداف النار ودفعت ‏وسائل إعلامه إلى اعترافات (سنأتي على ذكرها لاحقاً) ودبلوماسية الميدان قادرة على ‏استنزاف العدو إلى أبعد درجة ممكنة، لأنها أساساً قائمة على عقيدة المواجهة مهما بلغت ‏الخسائر والتداعيات ودرجة التصعيد المقبل واللحظي، فلن تكون بأي حال كما على كيان ‏الاحتلال.. كما أن الدبلوماسية ذاتها متيقظة تماماً لما يجري على أرض الواقع من حيث ‏التصريحات المزدحمة حول منع الحرب المفتوحة وأنها ليست الهدف ولكنها بالحقيقة إفساح ‏مجال للكيان لارتكاب أكبر قدر ممكن من الجرائم أملاً في التأثير على بيئة المقاومة.‏

دبلوماسية الميدان لدى المقاومة شلّت اقتصاد العدو وغيّرت وجه المعركة وأدخلت مليوني ‏مستوطن الملاجئ وملايين آخرين في مهداف النار

وأعلنت المقاومة اللبنانية استهدافها مستوطنة «كريات شمونة» والمخازن اللوجستية للفرقة ‌‏‌‏146 في قاعدة «نفتالي»، شمالي فلسطين المحتلة، بصليات من الصواريخ، دعماً للشعب ‏الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان وشعبه.‏

وفي عمليات أخرى، استهدف حزب الله مطار «مجيدو» العسكري، غربي العفولة 3 مرات، ‏بصليات من صواريخ «فادي 1» و«فادي 2» كما استهدف قاعدة «عاموس» (القاعدة ‌‏الرئيسة للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ «فادي 1»، ومطار ‌‏«رامات دافيد» ومصنعاً للمواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون، بصليتين من صواريخ «فادي ‌‏2».‏

وأقرّت وسائل إعلام العدو بسقوط عدد من الجرحى، حيث وصل 9 جرحى إلى مركز الجليل ‏الطبي، بينما أعلن مركز «عيمك» الطبي وصول 5 مصابين إليه، ومستشفى «رمبام» ‏استقبال 7 آخرين.‏

على الرغم من الضربات التي وجهناها إلى حزب الله هل تمّ القضاء عليه، وهل سيستسلم؟ ‏الجواب هو لا

ماذا قالوا؟

رغم استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان بقصف بلدات جنوبية وبقاعية، ورغم الدعم ‏الأمريكي اللامحدود، وبالتالي عدم معرفة إلى أي مدى تصل وتمتد المواجهة، يجمع المحللون ‏على أن العدو الإسرائيلي يكرر أخطاء عام 2006بالقراءات والتوقعات، وعليه لا بدّ من ‏تكرار النتائج، من حيث عدم استسلام الحزب والهزيمة المُرّة للعدو، حتى وسائل إعلامه ‏تساءلت وأقرت بالحقيقة، قائلة: رغم الضربات التي وجهناها إلى حزب الله هل تمّ القضاء ‏عليه، وهل سيستسلم؟ ‏

الجواب هو لا، مضيفة: في حزب الله يحسبون أفعالهم ويفحصون وجهة الأمور وردوده في ‏الطريق على الرغم من التأخير، و المعركة ستكون طويلة ومعقدة، والحزب سيكون قادراً على ‏الاستمرار في الاستنزاف، في حين أن الرأي العام الإسرائيلي لم يعد مستعداً لتحمل ديناميكية ‏حرب استنزاف ليس له فيها أي أفق أمل.‏

وأكدت صحيفة «إسرائيل هيوم» الإسرائيلية أنّ المعركة ضدّ حزب الله «طويلة ومعقدة» ‏مشددةً أن «إسرائيل» لا تزال تعمل من دون إستراتيجية في وجه حزب الله، أما الحزب، ‏فتركز إستراتيجيته على«محاولة المحافظة على زخم الاستنزاف، بحيث يمكن أن يبقى في ‏يديه، حتى لو عمل الجيش الإسرائيلي براً وتموضع عند الليطاني، وكل ما يحتاج إليه حزب ‏الله للحفاظ على حالة الاستنزاف هذه هو مخزون كبير بما فيه الكفاية من الصواريخ والقذائف ‏الصاروخية والطائرات المسيّرة، وهو ما يمتلكه بالفعل، والاستمرار في إطلاقها نحو ‏إسرائيل».‏

الاعتقاد بأن يقوم نصر الله بـ«رفع الراية البيضاء» يمثّل خطأً جوهرياً وكل ما يحتاج إليه ‏للحفاظ على حالة الاستنزاف مخزون كبير من الصواريخ والقذائف و المسيّرات وهو ما ‏يمتلكه بالفعل

إلى ذلك، أكدت القناة الـ12 امتلاك حزب الله قدرات ضخمة، راكمها منذ عام 2006، ولم ‏يفعّلها بعد، لافتة إلى أنه على الجمهور أن يعرف ذلك ويلائم توقعاته، ويعرف كيف عليه ‏الانضباط إذا رفع حزب الله درجة التصعيد، كما تفعل «إسرائيل».. في حين حذّر المتحدث ‏السابق باسم جيش الاحتلال، العميد في الاحتياط، رونين منليس، من إقدام «إسرائيل» على ‏شنّ عدوان بري على لبنان، مؤكداً أنّ الدخول البري هو أكبر حلم للأمين العام لحزب الله، ‏حسن نصر الله، مضيفاً: الاعتقاد الإسرائيلي بأن يقوم نصر الله بـ«رفع الراية البيضاء» يمثّل ‏خطأً جوهرياً، مؤكداً أنّنا نرى كل يوم أموراً لا نتوقعها من حزب الله، وأنّ الأحداث جرت من ‏دون تفكير مسبق.‏

قائد «الدفاع الجوي» السابق في جيش الاحتلال العميد تسفيكا حايموفيتش، يؤكد أنّه لا يوافق ‏على تقدير الجيش أنه تم تدمير 50% من صواريخ حزب الله، مضيفاً: لحزب الله قدرات ‏إطلاق لا نهائية، ولا تنضب، وما شهدناه في اليومين الماضيين لا يقترب مما يمتلكه حزب الله ‏من قدرات، ومما يستطيع فعله، في حين قال العميد المتقاعد أساف أوريون: إذا اندلعت حرب ‏واسعة النطاق مع حزب الله فلن تكون سهلة بأي حال من الأحوال ولا مفر من أننا سنتعرض ‏لخسائر.‏