المؤتمر الدولي الـ 38 للوحدة الإسلامية في طهران: القدس الشريف مصدر وحدة الأمة

أكد المؤتمر الدولي الـ 38 للوحدة الإسلامية في طهران أن قضية القدس الشريف مصدر وحدة الأمة الإسلامية، وهي من ‏قيمها المشتركة.‏

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر وفق وكالة الأنباء «إرنا»، «إن إقامة هذا المؤتمر تمت وسط ظروف مؤلمة وقاسية إثر ‏الجرائم الوحشية للكيان الصهيوني الغاصب بحق الشعب الفلسطيني المظلوم واغتيالاته التي تطال قادة المقاومة ودعم ‏الدول الغربية لهذا الكيان ووقوفها إلى جانبه، وبما يؤكد ضرورة تعاون وتعاضد الدول الإسلامية من أجل بلورة القيم ‏والأهداف المشتركة أكثر من أي وقت مضى».‏

ونبه البيان إلى خطورة مساعي الكيان الصهيوني بدعم من قوى الهيمنة العالمية بقيادة الولايات المتحدة وبعض الدول ‏الغربية والمتمثلة باحتلال كل الأراضي الفلسطينية، وارتكاب جرائم القتل بحق الأبرياء من النساء والأطفال وكبار السن ‏وتشديد الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية والحرمان من الاحتياجات الضرورية كالكهرباء والماء، ومن ثم تهجير ‏مليوني شخص من المدنيين العزل، وإضفاء الشرعية على وجوده المزيف.‏

وشدد البيان على أن قضية القدس الشريف من القيم المشتركة في العالم الإسلامي، وأن هذه القضية كانت وستكون دائما ‏مصدر وحدة الشعوب الإسلامية، كما أن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم هو واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، ‏والصمت عن جرائم الكيان الصهيوني الغاصب يخالف جميع القيم الإنسانية والإسلامية.‏

ورأى العلماء المسلمون المشاركون في المؤتمر أن عملية طوفان الأقصى وما قام به المقاومون الفلسطينيون من عمل ‏بطولي يعتبر حقا مشروعاً، ورداً حاسماً على اعتداءات وتجاوزات الكيان الصهيوني وسياساته العنصرية، مؤكدين أن ‏مواجهة ودفاع الدول الإسلامية عن سيادة أراضيها أمام اعتداءات وتهورات الكيان الصهيوني الغاصب تشكل حقاً مشروعاً ‏وقانونياً لها.‏

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن تطلعهم إلى أن يتجه العالم الإسلامي نحو السلام العادل والسعي لنبذ لغة العنف، كما ‏رحبوا بإعادة فتح السفارات العربية في دمشق، مؤكدين أن استقرار السلام المستديم في المنطقة يأتي عبر الحوار بين الدول ‏فقط، ومعربين عن أملهم بتعزيز العلاقات والتعاون بين الدول الاسلامية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ‏والأمنية أكثر فأكثر.‏

ودعا العلماء المشاركون في المؤتمر إلى تعاون بناء بين وسائل الإعلام الإسلامية شريطة تجنب التحريضات المذهبية، ‏وبما يمهد لتأسيس اتحاد الدول الإسلامية.‏

وشدد البيان على أن السبيل الوحيد للتصدي لجرائم الكيان الصهيوني الغاصب يكمن في اتحاد العالم الإسلامي، واتخاذ ‏إجراءات ضد هذا الكيان المجرم الذي لا يفي بالتزاماته ووعوده ويواصل على الدوام سياسات الهدم والاغتيالات وإثارة ‏الصراعات في العالم الإسلامي، واليوم بات الكيان الصهيوني أضعف من أي وقت مضى والنصر العظيم عليه قريباً.‏

وطالب البيان بمقاطعة شاملة للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول الإسلامية والكيان الصهيوني، ووقف تزويده ‏بالوقود، كما طالب المشاركون علماء الأمة بأن يحثوا المسلمين وأحرار العالم على مقاطعة البضائع الصهيونية، وأن ‏يعتبروا إرسال المساعدات العينية والغذائية والعسكرية إلى الشعب الفلسطيني في غزة واجباً إنسانياً وشرعياً لهم.‏

وكان المؤتمر افتتح أعمال دورته الـ 38 في طهران بمشاركة سورية يوم الخميس الماضي تحت عنوان “التعاون الإسلامي ‏لنيل القيم المشتركة مع التركيز على القضية الفلسطينية”، حيث شارك فيه سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب ‏و2500 شخص من الشخصيات المدنية والعسكرية، وكذلك جمع من نخبة ومفكري البلدان الإسلامية عن طريق الفضاء ‏الافتراضي، ونوقش ما يزيد على 300 مقال حول القضية الفلسطينية وسبل التوصل إلى القيم المشتركة من خلال تعزيز ‏التعاون بين الدول الإسلامية.‏