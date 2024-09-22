الجيش الروسي يدمر منصة صاروخية أمريكية الصنع ويسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة
تشرين:
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن الجيش الروسي دمر منصة صاروخية أمريكية الصنع من طراز «هيمارس» تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة سومي، من خلال استخدام صواريخ من طراز «إسكندر».
وذكرت (الدفاع الروسية)، في بيانها، أن (طاقم نظام الصواريخ التكتيكية «إسكندر» التابع للقوات المسلحة الروسية، شن هجوماً صاروخياً على موقع للقوات المسلحة الأوكرانية، تتمركز فيه منصة صاروخية أمريكية من طراز «هيمارس» في بلدة شابوشنيكوفو الواقعة في مقاطعة سومي).
وأضافت الدفاع الروسية أنه بعد عمليات استطلاع تم رصد المنصة التي كانت تتحضر لإطلاق صواريخ على الأراضي الروسية، وتم تدميرها بالكامل مع طاقمها.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكداً أن نظام كييف سيلقى من روسيا، رداً مناسباً على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدم هذه الوحدات، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسي، أسقطت خلال الليلة الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي 5 مقاطعات روسية.
وقالت الوزارة في بيان لها: «خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية».
وأشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية منها 6 فوق بحر آزوف، و4 فوق مقاطعة روستوف، واثنتان فوق كورسك، ومسيرة واحدة في كل من مقاطعات أستراخان وبيلغورود وفورونيج.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات «ليوبارد 2» الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف «ناتو»، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.