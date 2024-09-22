الجيش الروسي يدمر منصة صاروخية أمريكية الصنع ويسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية في ‏مناطق متفرقة

تشرين:‏

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن الجيش الروسي دمر منصة صاروخية أمريكية الصنع ‏من طراز «هيمارس» تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة سومي، من خلال ‏استخدام صواريخ من طراز «إسكندر».‏

وذكرت (الدفاع الروسية)، في بيانها، أن (طاقم نظام الصواريخ التكتيكية «إسكندر» التابع ‏للقوات المسلحة الروسية، شن هجوماً صاروخياً على موقع للقوات المسلحة الأوكرانية، ‏تتمركز فيه منصة صاروخية أمريكية من طراز «هيمارس» في بلدة شابوشنيكوفو الواقعة في ‏مقاطعة سومي).‏

وأضافت الدفاع الروسية أنه بعد عمليات استطلاع تم رصد المنصة التي كانت تتحضر ‏لإطلاق صواريخ على الأراضي الروسية، وتم تدميرها بالكامل مع طاقمها.‏

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل ‏عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكداً أن نظام كييف سيلقى من روسيا، رداً مناسباً ‏على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.‏

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدم ‏هذه الوحدات، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ‏ودحرها خارج حدود الدولة. ‏

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسي، أسقطت خلال الليلة ‏الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي 5 مقاطعات روسية.‏

وقالت الوزارة في بيان لها: «خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ ‏هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية».‏

وأشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية منها ‌‏6 فوق بحر آزوف، و4 فوق مقاطعة روستوف، واثنتان فوق كورسك، ومسيرة واحدة في كل ‏من مقاطعات أستراخان وبيلغورود وفورونيج.‏

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على ‏رأسها دبابات «ليوبارد 2» الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة ‏إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف «ناتو»، والتي كان مصيرها التدمير على وقع ‏الضربات الروسية.‏