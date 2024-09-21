حريق جديد يطول المنطقة الحراجية والزراعية بين مدينة مصياف وقرية الزينة

تشرين- محمد فرحة :

طال حريق نشب حوالي الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم السبت، المنطقة الواقعة ما بين مدينة مصياف وقرية الزينة، ليصيب العديد من الأراضي الزراعية والحراجية في المنطقة المذكورة.

وعلى الفور توجهت وحدة إخماد الحرائق في مجال منطقة مصياف من أجل إخماده، حيث تعمل منذ ساعتين ونيف على تطويقه وعزل النار قبل أن تشتد وتتسع رقعتها، وخاصة أن العديد من البيوت مجاورة للموقع.

وأوضح مدير زراعة حماة أشرف باكير الذي توجه مع عناصر الحراج وعدد من الآليات وصهاريج المياه لإخماد الحريق لـ”تشرين” أن عناصر الحراج، رغم أن المنطقة صعبة ومتدرجة جداً، بدأوا عملية الإخماد وتطويق النار المتزامنة مع هبوب رياح بين المتوسطة حيناً والشديدة حينا آخر..

وختم مدير زراعة حماة حديثه بأن الموقع سيبقى تحت المراقبة لساعات طويلة بعد تبريده وإخماده خشية من تجدد اشتعال النار الموجودة في البؤر.

يذكر أن هذا الحريق هو الثامن يطول العديد من مواقع مصياف الحراجية..