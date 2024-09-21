بعد سنوات من تكرار مشكلة انسدادات المجرور مشروع إسعافي يرفع المعاناة عن سكان مدينة الصنمين

درعا – وليد الزعبي:

بوشر العمل منذ أيام قليلة بتنفيذ خط صرف صحي إسعافي في مدينة الصنمين بالتعاون مع منظمة اليونسيف لحل مشكلة الانسدادات الحاصلة في خط المصب، وفق ما ذكر مدير عام شركة الصرف الصحي في درعا المهندس رياض المسالمة، والذي بين أن تلك الانسدادات تتكرر بين الحين والآخر وعلى مدار أكثر من ٥ سنوات، بالرغم من قيام ورشات الشركة بالتدخل وتنفيذ أعمال الصيانة والتسليك، وذلك لكون الخط قديماً بقطر لم يعد يناسب المنطقة التي يخدمها لازدياد الكثافة السكانية فيها، وكان لابد من استبدال جزء من خط المصب بقطر أكبر مناسب (400 مم) خلال الفترة الحالية، وهو ضعف قطره القديم، على أن يتم إدراجه بالكامل ضمن خطة العام القادم لكونه يحل معظم المشكلة الحاصلة في خط المصب البالغ طوله ٢٥٠م.

وذكر المسالمة أن الشركة باشرت بالتوازي باستبدال وتأهيل مجموعة من خطوط الصرف الصحي في مدينة طفس بطول إجمالي يصل إلى ٢٦٠٠ م، حيث إنها تعاني من الاهتراء وكثرة الانسدادات، وذلك بالتعاون مع منظمة إسعاف أولي، وكذلك استبدال وتأهيل خطوط في مدينة نوى بطول ١٠٠٠م، بالإضافة إلى أعمال تعزيل وتسليك الريكارات واستبدال أغطيتها المفقودة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، كما تمت المباشرة بأعمال تأهيل واستبدال بعض الخطوط في أحياء المطار وميسلون والمخيم ضمن مدينة درعا، وذلك بالتعاون مع المنظمات وبإشراف شركة الصرف الصحي ومجلس مدينة درعا، ما يفضي إلى حل مشكلة الاختناقات الحاصلة في الشبكة، علماً أن طول الخطوط المتوقع تنفيذها يبلغ حوالي ١٥٠٠م.

تجدر الإشارة وفقاً لمدير عام الشركة إلى أنه تم الانتهاء من صيانة وتأهيل بعض خطوط الصرف الصحي في بلدة معربة بطول إجمالي يبلغ ١٥٠٠ م بالتعاون مع منظمة (تري آنغل)، بالإضافة إلى تسليك وتعزيل ريكارات الشبكة، فيما تواصل ورشات الشركة تقديم خدماتها لصالح الوحدات الإدارية من أعمال صيانة وتأهيل ومعالجة الاختناقات الحاصلة في الشبكات وإصلاح الأعطال في بعض خطوطها وتسليك اشتراكات المواطنين ونضح الجور الفنية وفق الإمكانات المتاحة، وبالنسبة لمشروع بلدة الكرك الشرقي المركزي، يستمر العمل في تنفيذ خطوط الصرف الصرف الصحي بأقطار مختلفة وطول إجمالي يصل إلى ١٠٣٠٠م، حيث بلغت نسبة التنفيذ حتى تاريخه ٥٥٪.