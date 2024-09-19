تضامن دولي واسع مع لبنان بعد العدوان السيبراني الإسرائيلي ودعوات لفتح تحقيق مستقل ‏بشأنه

تشرين:‏

أعلن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس، تأييده لإجراء ‏تحقيق مستقل في الهجوم الذي أدى لانفجار أجهزة لاسلكية في لبنان وأسفر عنه العديد من ‏القتلى والجرحى.‏

وفي بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، «دان بوريل بأشد العبارات الهجوم الجديد ‏الذي وقع أمس عبر انفجار عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية في مختلف أنحاء لبنان ما ‏تسبب في سقوط العديد من الضحايا وعدد كبير من الجرحى».‏

وقال بوريل إنّ «الأسلوب العشوائي المستخدم غير مقبول بسبب الأضرار الجانبية الحتمية ‏والفادحة في صفوف المدنيين والعواقب الأوسع نطاقاً على السكان ككل، بما في ذلك الخوف ‏والرعب وانهيار المستشفيات»، معتبراً أن “من يقف وراء هذه الهجمات يهدف إلى نشر ‏الرعب في لبنان, مؤكداً تأييده لتقييم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر ‏تورك للحادث، والدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل.‏

وشدد بوريل على أن خطر التصعيد العسكري مع العواقب المدمرة على المنطقة بأكملها ‏يتطلب حشداً عاجلاً للجهود، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل بذل قصارى جهده لدعم ‏أصوات السلام والعقل.‏

من جهته عدّ رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشسلاف فولودين أن العدوان السيبراني ‏الإسرائيلي على أجهزة الاتصال في لبنان هجوم تكنولوجي متطور جداً ومخطط له بكل دقة ‏ومؤهل لأن يسفر عن عواقب جدية في العالم، وطالب بإجراء تحقيق دولي دقيق بخصوص ‏هذا الهجوم.‏

وكتب فولودين في قناته عبر تطبيق «تيليغرام» اليوم: «إنّ واقع استخدام أجهزة إلكترونية ‏يومية كمواد متفجرة يفترض في حد ذاته تحقيقاً مناسباً”، معتبراً “أن إنتاج مثل هذه الأسلحة على ‏نطاق واسع ينقل الإرهاب إلى مستوى جديد».‏

وشدد رئيس مجلس الدوما الروسي على أن هذا الأمر يشكل خطراً شاملاً على جميع بلدان ‏العالم، ويتوجب على المؤسسات الدولية وضع تدابير لدرء مثل هذه الجرائم.‏

بدوره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أدان الجريمة الصهيونية البشعة التي استهدفت ‏اللبنانيين, مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب لبنان حكومةً وشعباً.‏

وفي منشور له على منصة “إكس” قال بزشكيان: «نتقدم بأحر التعازي، وأصدق المواساة ‏للشعب اللبناني العزيز، في استشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين اللبنانيين، جرّاء الاغتيال ‏الجماعي الغادر الذي قام به الكيان الإرهابي من خلال تفجير أجهزة اتصال من دون التمييز بين ‏المدنيين وغيرهم».‏

وارتفعت حصيلة الشهداء اللبنانيين الذين قضوا خلال اليومين الماضيين في التفجيرات ‏السيبرانية الإسرائيلية التي استهدفت أجهزة اتصال في لبنان إلى 32 شهيداً وأكثر من 3250 ‏مصاباً.‏