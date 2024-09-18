تسرب الأطباء من مشفى صلخد يعوق عمله

السويداء- سهى الحناوي:

رغم امتلاكه أحدث الأجهزة الطبية بمئات ملايين الليرات، وتقديمه خدمات طبية لما يزيد على 100 ألف مواطن لمدينة صلخد والقرى المجاورة لها في الريف الجنوبي للسويداء، واحتوائه على 208 أسرّة بمساحة بناء 18 ألف م2، إلا أن مشفى الباسل في مدينة صلخد في السويداء مازال يعاني نقص عدد الأطباء الاختصاصيين والمقيمين وتعطل جهاز في غاية الأهمية، وهو جهاز الطبقي المحوري كما ذكر في الشكوى المقدمة لمكتب (تشرين) في السويداء، فالنقص الكبير في الكادر المختص ضمن الهيئة العامة لمشفى صلخد حال دون تقديم الكثير من الخدمات الطبية والاستشفائية، وأدى إلى تحويل عدد من المرضى إلى المشفى الوطني في السويداء، إذ لا يتجاوز عدد أطباء الاختصاص ضمنه ستة أطباء، منهم طبيب أذنية- طبيب جراحة بولية- طبيب نسائية- طبيب داخلية- طبيب جلدية وآخر عينية، إضافة لطبيب جراحة عظمية مكلف من مديرية الصحة يتواجد يوماً واحداً فقط لمعاينة المرضى.

وأشار مدير مشفى صلخد- الدكتور باسل الشومري لـ”تشرين” إلى أن المشفى يعاني من تسرب الكادر الطبي والتمريضي، ولاسيما الفنيين من أقسام الأشعة والمخبر والتخدير والعمليات من كافة أقسامه، الذي يقابله صعوبة بالتعاقد مع أطباء من خارج منطقة صلخد بسبب عدم مقدرة الأطباء على التنقل يومياً من جراء ارتفاع أجور النقل والمحروقات في حال التنقل بسياراتهم الخاصة، منوهاً بأنه ونتيجة للنقص الطبي والتمريضي في المشفى، قامت إدارة المشفى بدمج الجراحة الفرعية مع الجراحة العامة ضمن قسم واحد.

ولفت الشومري إلى أن المشفى يعاني كذلك من وجود نقصٍ، ولاسيما في الأدوية الإسعافية ، لكون استجرارها يتم مركزياً عن طريق الوزارة، ما أدى إلى التأخير في تأمين الأدوية بالكميات المطلوبة، وفرض نقصاً في جميع الأدوية، الأمر الذي يفرض بالضرورة على المشفى تحويل كثير من المرضى إلى المشفى الوطني في السويداء، مع عجز المشفى عن التعاقد المباشر لشراء الأنواع المفقودة من الأدوية، إلا بعد موافقة وزارة الصحة.

ولم يخفِ الشومري معاناة المشفى من تعطل بعض الأجهزة الطبية مثل جهاز “الماموغراف”، أضف لوجود أجهزة غير مستثمرة بسبب وجود نقص في عدد أطباء الاختصاص مثل جهاز الفاكو الخاص بالعمليات العينية، حيث تمت المطالبة بإرسال لجنة خبيرة للكشف عن الأجهزة وتالياً رفد مشفى صلخد بأطباء اختصاصيين لإجراء عمليات عينية داخل المشفى.

وأضاف الشومري:إن المشفى يعاني من عدم توافر عدد كافٍ من سيارات الإسعاف، فهو مخدم بسيارة إسعاف واحدة، وقد تجاوزت عمرها الافتراضي ولا تلبي المطلوب، ونتيجة هذا النقص قامت إدارة المشفى بتحويل سيارة “الفان” الموجودة لدبها إلى سيارة إسعاف، مطالباً بسيارة شد رباعي بحسب طبيعة المنطقة، كما طالب وزارة الصحة السورية بالسماح لهم بإقامة مسابقة للمساعدين الفنيين.

ولفت الشومري إلى أنه وبهدف رفد المشفى بأطباء اختصاصين تم إبرام مذكرة تفاهم مع جمعية العناية الطبية الأهلية الخيرية، تتضمن رفد بأطباء للعمل ضمن الأقسام وكل حسب اختصاصه حسب برنامج وآلية معينة سيتم الاتفاق عليها لاحقاً.

بدوره بين مدير صحة السويداء الدكتور طارق الجمال أن مشفى الباسل في صلخد يعد هيئة مستقلة مادياً وإدارياً، مضيفاً : كمديرية مهمتنا رفد الطواقم الطبية وتكليف عدد من الاختصاصيين عن طريق الوزارة لسد حاجة المشفى.