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الحرارة لارتفاع والجو صيفي معتدل

تشرين:
تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 – 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية خفيفة عشوائية من المطر في أجزاء من المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون الجو لطيفاً بشكل عام خلال الليل ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة، وخاصة في الأجزاء الغربية من البلاد.
الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة وخاصة في المنطقة الوسطى مثيرة للغبار في المناطق الداخلية، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج ليلاً.
غداً… توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 – 3 درجات مئوية، ويكون الجو صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات عشوائية من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية والوسطى والجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة وخاصة على الأجزاء الغربية من البلاد.

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