بعد غياب ١٢ عاماً .. تغذية عدد من قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي بالكهرباء

تشرين – مالك الجاسم :

تابعت ورشات كهرباء دير الزور إيصال التيار الكهربائي إلى ما تبقى من مناطق في ريف المحافظة بعد وصول التجهيزات الأخيرة المقدمة من قبل وزارة الكهرباء، والتي تضم ٢٧ شاحنة محملة بالمعدات الكهربائية والمحولات والأمراس لدعم المنظومة الكهربائية في المحافظة.

وخلال حديثه لـ”تشرين”، أكد مدير شركة كهرباء دير الزور خالد الفهد أنه تمت إعادة التغذية الكهربائية إلى قرى وبلدات “غريبة دبلان وتشرين ودوير وصبيخان” بعد انقطاع دام 12 عاماً بعد تجهيز خطوط التوتر المنخفض والمتوسط، وتركيب 10 محولات كهربائية، والعمل قائم على تغذية ما تبقى من مناطق.

وأضاف الفهد: إن ورشات شركة الكهرباء تعمل على أكثر من جبهة عمل، من خلال عملية استبدال عدد من المحولات باستطاعات أكبر ضمن أحياء المدينة وقرى وبلدات ريف المحافظة، وهذا ما ساعد على استقرار منظومة الكهرباء في المحافظة.

يذكر أن شركة كهرباء دير الزور قامت مؤخراً بإيصال التغذية الكهربائية باتجاه منطقة “حويجة صكر” وحي الحويقة الشرقية.