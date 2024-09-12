١٨ إصابة إسهال حاد في قرية بقعو بريف الدريكيش.. رئيس البلدية لـ«تشرين»: الفرق الصحية تعمل لمعرفة السبب

طرطوس- رفاه نيوف:

أصيب ثمانية عشر شخصاُ من أسر متعددة في قرية بقعو التابعة لمنطقة الدريكيش بحالة إسهال حاد، كما أكد رئيس بلدية بقعو أحمد معلا لـ “تشرين”، وتم نقلهم إلى مشفى الدريكيش لتلقي العلاج، وحسب مصدر أهلي في القرية المتهم الأول هو المياه.

وبين معلا أن الفرق الصحية قدمت إلى القرية وتعمل حاليأ على أخذ العنيات وصولاً لمعرفة الأسباب، وحتى الساعة لم يتم التوصل إلى سبب الإصابة، و المتوقع حسب معلا ظهور نتائج العينات مساء اليوم.