وصول الدفعة الأولى من الطلاب الوافدين إلى حلب.. مدير التربية: تأمين كامل الخدمات اللازمة لعملية التعليمية

حلب- رحاب الإبراهيم:

وصلت اليوم الدفعة الأولى من الطلبة الوافدين الراغبين بالتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة في مدينة حلب، والبالغ عددهم 3499 طالباً وطالبة، على أن تصل الدفعة الثانية والتي تشمل طلاب مرحلة التعليم الأساسية خلال اليومين القادمين، حيث سيتم استضافتهم في مراكز مؤقتة مع تقديم الرعاية الصحية وكافة المستلزمات على نحو يسهم في تقديمهم امتحاناتهم بسهولة ويسر.

مدير تربية حلب مصطفى عبد الغني أكد لـ”تشرين” استنفار كامل المديريات المعنية من التربوية والخدمية والصحية بعد تحديد مسؤولية كل جهة بدقة، لتأمين مستلزمات الطلاب الوافدين إلى مراكز الإقامة المؤقتة بغية توفير الجو المناسب للدراسة وتقديم امتحاناتهم بانتظام وعدالة ومن دون التعرض لأي مشاكل وضغوطات، مشيراً إلى وضع 45 مدرسة كمراكز إقامة مؤقتة، التي تقع بالقرب من المراكز الامتحانية للطلبة.

ولفت عبد الغني إلى تخصيص باصات للنقل الداخلي ووضع 10 سيارات إسعاف بالخدمة و32 نقطة طبية مع الكوادر الطبية والأدوية والتغذية الكهربائية لمراكز الإقامة مع تخصيص مبالغ معينة من أجل تأمين المأكل والمشرب، وغيرها من خدمات ومستلزمات الضرورية اللازمة لاستكمال العملية التعليمية.

وشدد عبد الغني أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من مسؤولية الحكومة في تأمين الخدمات التعليمية لكافة أبنائها أينما كانوا، فمن حقهم إكمال تعليمهم، والحكومة تقوم بكامل واجباتها بهذا الخصوص.

ت-صهيب عمراية