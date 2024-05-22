القوات المسلحة الإيرانية: مسيّراتنا وفرق إنقاذنا هي التي حددت موقع تحطم مروحية الشهيد رئيسي ورفاقه

تشرين:

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اليوم أن اكتشاف المكان الدقيق لتحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي ورفاقه تم من قبل فرق الإنقاذ البرية والطائرات الإيرانية المسيرة التابعة للقوات المسلحة والتي اُستدعيت من مهمة في شمال المحيط الهندي.

وقالت الهيئة في بيان: «إنه إثر الحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس رئيسي والوفد المرافق له ووجود ظروف جوية سيئة للغاية والتعقيد الجغرافي والطبيعة الجبلية للمنطقة، فضلاً عن وجود الطائرات الإيرانية المسيرة المتطورة المزودة برادار من طراز “سار” لتنفيذ مهام في شمال المحيط الهندي وبعدها لمسافة كبيرة عن موقع تحطم المروحية، اضطرت فرق الإنقاذ لبدء عملية البحث بالوسائل الأرضية».

وأضاف البيان: «إنه في ظل هذا الوضع، وبعد إعلان دولٍ استعدادها للتعاون وافقت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة على اقتراح الدولة الأقرب أي تركيا، ولكن على الرغم من أنها أرسلت طائرة مسيرة مزودة بكاميرات رؤية ليلية وحرارية إلى المنطقة إلا أن هذه الطائرة فشلت في الإعلان بدقة عن موقع تحطم المروحية بسبب عدم وجود معدات كشف ومراقبة النقاط تحت السحاب وعادت في النهاية إلى تركيا».

وجدد البيان التأكيد على أن من قام بمهمة تحديد مكان سقوط المروحية هي المسيرات وفرق الإنقاذ الإيرانية.