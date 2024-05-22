آخر الأخبارسياسة

القوات المسلحة الإيرانية: مسيّراتنا وفرق إنقاذنا هي التي حددت موقع تحطم مروحية الشهيد رئيسي ورفاقه

تشرين:

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اليوم أن اكتشاف المكان الدقيق لتحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي ورفاقه تم من قبل فرق الإنقاذ البرية والطائرات الإيرانية المسيرة التابعة للقوات المسلحة والتي اُستدعيت من مهمة في شمال المحيط الهندي.

وقالت الهيئة في بيان: «إنه إثر الحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس رئيسي والوفد المرافق له ووجود ظروف جوية سيئة للغاية والتعقيد الجغرافي والطبيعة الجبلية للمنطقة، فضلاً عن وجود الطائرات الإيرانية المسيرة المتطورة المزودة برادار من طراز “سار” لتنفيذ مهام في شمال المحيط الهندي وبعدها لمسافة كبيرة عن موقع تحطم المروحية، اضطرت فرق الإنقاذ لبدء عملية البحث بالوسائل الأرضية».

وأضاف البيان: «إنه في ظل هذا الوضع، وبعد إعلان دولٍ استعدادها للتعاون وافقت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة على اقتراح الدولة الأقرب أي تركيا، ولكن على الرغم من أنها أرسلت طائرة مسيرة مزودة بكاميرات رؤية ليلية وحرارية إلى المنطقة إلا أن هذه الطائرة فشلت في الإعلان بدقة عن موقع تحطم المروحية بسبب عدم وجود معدات كشف ومراقبة النقاط تحت السحاب وعادت في النهاية إلى تركيا».

وجدد البيان التأكيد على أن من قام بمهمة تحديد مكان سقوط المروحية هي المسيرات وفرق الإنقاذ الإيرانية.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

دعوة حكومية لتفعيل قانون التشاركية والاستفادة من ميزاته.. خبيرة: للدولة الحق في…

آخر الأخبار

مؤتمر فني المصارعة في الأردن.. والخالدي يتحدث

آخر الأخبار

صالات “السورية للتجارة” اليوم بين ماضٍ مجيد وحاضر غريب.. وجمود كبير في…

آخر الأخبار

معاناة الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي يقدمها محمد خير الجراح عبر أغنيته الجديدة…

آخر الأخبار
دعوة حكومية لتفعيل قانون التشاركية والاستفادة من ميزاته.. خبيرة: للدولة الحق في استخدام كل الموارد المتاحة في البلد لرفع كفاءة الاقتصاد مؤتمر فني المصارعة في الأردن.. والخالدي يتحدث صالات "السورية للتجارة" اليوم بين ماضٍ مجيد وحاضر غريب.. وجمود كبير في حركة البيع وإشكال في التسعير معاناة الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي يقدمها محمد خير الجراح عبر أغنيته الجديدة "بلوك" هل باتت جامعاتنا مهرجاناً للأزياء؟.. خبراء يعتبرون هوس الموضة المفرط استنزافاً للمال وتحولاً إلى مجتمع استهلاكي "تربية طرطوس" تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية  الكرامة الساعي لحسم التأهل يواجه النواعير الطامح لمعادلة السلسلة في فاينال سلة المحترفين بدء حصاد القمح في الحسكة  كَتبَ الإبادة على هيئة قصائد.. الأديب أحمد الدريس: النقد المحكوم بالعلاقات الشخصيّة والانتفاعيّة لمّع العشرات من التجارب الخاويّة  القوات المسلحة الإيرانية: مسيّراتنا وفرق إنقاذنا هي التي حددت موقع تحطم مروحية الشهيد رئيسي ورفاقه