مملوك يلتقي ممثلي البحرين وسلطنة عمان والعراق على هامش الاجتماع الدولي لمسؤولي القضايا الأمنية في روسيا

بحث مستشار شؤون الأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية علي مملوك في اجتماعات منفصلة العلاقات الثنائية مع ممثلي البحرين وسلطنة عمان والعراق للاجتماع الدولي الـ 12 لمسؤولي القضايا الأمنية رفيعي المستوى المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وخلال لقائه رئيس جهاز المخابرات الوطني في مملكة البحرين الفريق عادل بن خليفة الفاضل أعرب مملوك عن تقدير سورية للمملكة وحرصها على تعزيز التعاون والتواصل مع الأشقاء في البحرين، متمنياً التوفيق لهم في القمة العربية التي ستعقد في المنامة الشهر القادم.

بدوره أشاد الفريق عادل بالعلاقات الأخوية القائمة على المحبة والاحترام بين البلدين الشقيقين.

وفي لقاء مماثل مع رئيس وفد سلطنة عمان مساعد أمين عام مجلس الأمن الوطني حمير البوسعيدي أشاد مملوك بتاريخ سلطنة عمان وحضارتها، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به في المنطقة.

بدوره أكد البوسعيدي على مكانة سورية قلب الأمة العربية، متمنياً الخير لها.

وفي سياق متصل، استعرض مملوك مع مستشار الأمن الوطني في العراق قاسم الأعرجي قضايا التعاون الثنائي بين البلدين في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وتحولات، حيث أكد على أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.

من جانبه، أعرب الأعرجي عن رغبة العراق بتعزيز التعاون والتنسيق مع سورية في مختلف المجالات ولا سيما القضايا والملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، معتبراً أن قوة سورية واستقرارها هو ضمانة للأمن القومي للعراق.