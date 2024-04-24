احتفاءً بعيد الجلاء انطلاق فعاليّات مهرجان الشّيخ صالح العلي في منطقة الشيخ بدر

طرطوس- نورما الشّيباني:

انطلقت اليوم فعاليّات مهرجان الشّيخ صالح العلي السّادس والعشرين في مدينة الشّيخ بدر احتفاء بعيد الجلاء وتكريماً للشّيخ المجاهد صالح العلي ورفاقه، برعاية محافظ طرطوس فراس الحامد وأمين فرع الحزب الدكتور محمد حسين.

وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد السّتّار السّيّد أكّد خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المهرجان أهمية هذا الاحتفال والذي بات تقليدا سنوياً. ولفت إلى أنّه عندما نتحدّث عن الجلاء يجب أن نكون في حضرة شيخ المجاهدين الشّيخ صالح العلي، حيث لا يمكن لأمّة أن تعيش حاضرها من دون أن تستمدّ من ماضيها التّليد وما أحوجنا جميعاً في هذه الأيام للقدوم إلى الشّيخ بدر، إلى الشّيخ صالح العلي ونحن نواجه مؤامرة كبيرة على القضيّة الفلسطينيّة في غزة.

وتابع السّيد: سورية هي منبع القيم الوطنيّة والإنسانيّة نحتفل جميعنا بمختلف انتماءاتنا، بمجاهدينا من الشّيخ صالح العلي وسلطان باشا الأطرش وإبراهيم هنانو.

ولفت الوزير السّيد إلى أن الشّيخ صالح العلي يمثّل أكثر من معنى، وقد علّم العلماء منذ ذلك الوقت حقيقة الجهاد الذي نزل فيه القرآن، وعلّم رجال الدّين أنّ الجهاد الحقيقي هو في الدّفاع عن الوطن ووحدة ترابه.

هذا وقد بدأت الفعالية باستقبال الضّيوف مع الفرقة النّحاسية لاتّحاد شبيبة الثّورة وزيارة ضريح المجاهد الشّيخ صالح العلي، ثمّ زيارة المتحف وافتتاح المعارض الفنيّة والحرفيّة والتّراثيّة، ومعرض الكتاب ومعرض وثائقي للصحفي رياض نعيم، وأقيمت بطولة للشّطرنج وسباق للدّراجات.

رئيس مجلس مدينة الشيخ بدر المهندس محمد غريب العلي أكد في تصريح لـ(تشرين) أنّ مهرجان الشّيخ صالح العلي هو قيمة مضافة لمدينة الشّيخ بدر وهو مهرجان مقدّس فالشيخ صالح العلي ورفاقه الثوّار ضحوا بأرواحهم لأجل سورية وصنعوا الجلاء، ومن هنا تأتي قدسيّتهم وقدسيّة الجلاء ومعانيه التي يرمز لها المهرجان وأهميّة استمراره رغم الألم الذي يمرّ به الوطن.

الشّاعر الفلسطيني ماهر محمد قال: في مثل هذا اليوم الأغرّ وفي معقل جدّي الشّيخ صالح العلي، هنا توأمة النّضال والمقاومة، كيف لا أفخر وأنا على أرض مقدّسة بهذا المقاوم البطل.

وأكد محمد أنه سيطيل المكوث في هذه الأرض ليتطهّر بالشّيخ المجاهد ومنه، وأن سورية هي أخت فلسطين ومن الجولان سيعبر إلى بلاده.

اختتمت فعاليّات اليوم الأول بمهرجان شعري، شارك فيه الشّاعر ماهر محمد من فلسطين والشّعراء جهاد بكفلوني وعصام حسن ومحمود حبيب من سورية، وتمّ تقديم درع إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستّار السّيد.

يستمر المهرجان يوم غد الخميس من خلال العديد من الفعاليات، منها مهرجان الشعراء الشباب ومشاركة لطليعيي الشيخ بدر من خلال لوحات فنية وشعرية.

وبحضور رسميّ وشعبيّ تمت إزاحة السّتار عن النّصب التّذكاري للشيخ المجاهد صالح العلي في قرية بحنّين.