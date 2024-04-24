مجهولو النسب في ندوة قانونية بمدينة جرمانا

ريف دمشق – أيمن فلحوط:

تندوة قانونية حول المرسوم 2 لعام 2023 لمجهولي النسب، قدمتها المحطة الثقافية في مدينة جرمانا، بالتعاون مع جمعية ومضات والأمانة السورية للتنمية، تناوب كل من المحامين جورج الحمصي وربا جربوع على شرح كل ما يتعلق بالمرسوم والتعريف بمجهول النسب، والإجابة عن تساؤلات الحضور، وخاصة فيما يتعلق برعاية هؤلاء الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وضرورة العمل على الاهتمام بهم داخل المجتمع.

وبينت المحامية جربوع طرق التعامل مع المشردين من مجهولي النسب وفاقدي الرعاية الأسرية، الذين يعانون من مخاطر الانحراف، وشرحت الوسائل القانونية الكفيلة بتحقيق رعايتهم وطرق توجههم للمؤسسات المعنية المتخصصة.

بينما أشار المحامي جورج الحمصي للحالات التي ينطبق عليها التسمية الخاصة بمجهول النسب وحقه في الرعاية مع الحفاظ على انتماءاته.

المرسوم (2) لعام 2023 نظّم شؤون الطفل مجهول النسب ورعايته وبتهيئة الظروف الملائمة لنموه السليم والبيئة الداعمة لتربيته وتعليمه

وفي تعريف مجهول النسب بين الحمصي لـ«تشرين»، أن مجهول النسب من كان مجهول النسب لأب وأم، أو مجهولاً لأب والأم معلومة، إلا أنها كانت قد تركته، وهناك فرق بين مجهول النسب واليتيم، وتم إنشاء هيئة لرعاية شؤون مجهولي النسب سميت ببيت لحن الحياة، من خلال العمل على تأمين أسر بديلة لهم، عن طريق عقد إلحاق هذه الأسر تضمن لمجهولي النسب البيئة الجيدة، التي تكفل لهم الرعاية التربوية والتعليمية والاجتماعية، واشترط القانون شروطاً على هذه الأسر البديلة، أن يكون الزوجان سوريين، وأن يكونا غير محكومين وألا يكون لديهما أولاد .. إلخ، ثم وضع ضوابط لهذه الأسر البديلة يجب عليها أن تتبعها.

وفي مرحلة معينة يمكن إنهاء عقد الإلحاق خاصة بعد إتمام السن الـ18 أو برغبة الأسرة البديلة.. وحدد المرسوم العديد من العقوبات تجاه المخالفين لتطبيقه.

وتحدث مدير الثقافة في ريف دمشق إبراهيم سعيد لـ«تشرين» عن أهمية هذه المحاضرات التوعوية، وحرص المديرية على هذا الجانب التعريفي للعديد من القضايا المجتمعية، خاصة في ظل توجه وزارة الثقافة لتعزيز الثقافة القانونية عند المواطنين، ضمن المراكز الثقافية من خلال المحاضرات الهادفة، لكونها عاملاً مساعداً في توعية المواطنين، ولذلك كانت المحاضرة مهمة، وتولي الأمانة السورية المزيد من الاهتمام في هذه القضايا، وسبق لي أن كنت منسقاً مع الفريق القانوني في الأمانة السورية، وكان الاهتمام ولا يزال بقانون الأحوال الشخصية، لأنه يعني المواطن بشكل يومي، من خلال الزواج والوفيات وو..

في حين عبر رئيس مجلس إدارة جمعية ومضات الزميل الإعلامي وديع شماس عن أهمية تلك الأنشطة في مجال نشر التوعية حول العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية وهو ما درجت عليه الجمعية منذ فترة ليست بقصيرة من الزمن، في نطاق السعي لوضع الحلول لتلك المشكلات.

وأشار المداخلون في الندوة إلى أهمية المرسوم في معالجة الأطفال مجهولي النسب، وضرورة الاستمرار في العمل على الجانب التوعوي، لحماية مجهولي النسب والمشردين من المخاطر التي يتعرضون لها، خاصة في ضوء استغلال بعض الفئات لأوضاعهم عبر تشغيلهم في أنواع مختلفة من الأعمال أبرزها التسول.

يذكر أن المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد رقم (2) لعام 2023 يتعلق بتنظيم شؤون الطفل مجهول النسب ورعايته، وبتهيئة الظروف الملائمة لنموه السليم والبيئة الداعمة لتربيته وتعليمه.

ت- طارق الحسنية