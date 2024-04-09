أمطار غزيرة في تل أبيض والمنصورة تعدل وضع الموسم الشتوي

الرقة – خليل حسين:

شهدت جميع مناطق محافظة الرقة هطولات مطرية غزيرة منذ يوم أمس وكانت أغزرها في منطقتي تل أبيض والمنصورة.

وقال مدير زراعة الرقة المهندس محمد الخذلي “منذ مساء أمس الاثنين بدأ هطول الأمطار في أغلب مناطق المحافظة وقد بلغت كمية الأمطار في بعض المناطق، حتى الساعة السابعة من صباح اليوم، في المنصورة 19 ملم، الرقة 5 ملم، الكرامة 5 ملم، ومنذ الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة 12 من ظهر اليوم بلغت كميات الأمطار في المنصورة 15، السبخة 12 ملم، بينما لم تصلنا كمية الأمطار من محطات الرصد في منطقة تل أبيض”.

وأضاف مدير زراعة الرقة: “لم تحدث أي أضرار أو سيول في المناطق التي هطلت فيها كميات أمطار كبيرة، وخاصة مناطق السبخة والمنصورة، باعتبار أن هذه مناطق بادية ورملية، وجاء هطول الأمطار بهذا التوقيت مهماً جداً نظراً لحاجة الحقول إلى رية في هذا الوقت من تشكيل السنابل”.

وبين المهندس الخذلي “جميع حقول القمح والشعير وغيرها من المحاصيل في وضع جيد ونأمل أن يصبح وضعها أفضل بعد هطول الأمطار حالياً”.

وبحسب نشرة الأمطار الصادرة عن وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء فقد تجاوزت كمية الأمطار التي هطلت خلال هذا الموسم الحالي في بعض المناطق، كمية الأمطار خلال الموسم الماضي، والمعدل خلال السنوات الخمس الماضية، فقد بلغت كمية الأمطار في منطقة تل أبيض خلال الموسم الحالي 286,5 وفي الموسم السابق بلغت 271 والمعدل خلال السنوات الخمس بلغت 227,7.

وفي حين كانت كمية الأمطار في مدينة الرقة الموسم الحالي 221,5 ملم، وفي الموسم الماضي 356 ملم والمعدل خلال خمس سنوات 165,9.

وفي منطقة تل أبيض قال المزارع ياسين مصطفى أبو عزيز إن “هطول الأمطار بدأ عن الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم وهو مستمر حتى منتصف نهار اليوم الثلاثاء وقد هطلت كميات كبيرة من الأمطار في عموم منطقة تل أبيض وسلوك، وجاء هطول المطر في وقته بعد الايام الماضية التي ارتفعت فيها درجة الحرارة بشكل كبير والمحاصيل وخاصة الحقول البعلية بحاجة ماسة إلى ري”.

وبين المزارع أبو عزيز “عموماً المحاصيل من قمح وشعير وكمون وفول وغيره من المحاصيل هي في وضع جيد والحقول المخدمة بالسماد والعمليات الزراعية الجيدة هي ممتازة لكن أغلب الحقول البعلية المزروعة التي كانت مزروعة الموسم الماضي هي متوسطة”.