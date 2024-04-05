في مبادرة أهلية.. مأدبة إفطار جمعت 1500 شخص في جبلة

اللاذقية- صفاء إسماعيل:

حول مأدبة إفطار واحدة، تجمّع نحو 1500 شخص من مختلف الفعاليات وشرائح المجتمع الأهلي والمحلي في ساحة الرئيس وسط مدينة جبلة.

وبيّن عضو المكتب التنفيذي للشؤون الاجتماعية الدكتور موفق الصوفي ل”تشرين” أن هذه المأدبة هي الأكبر في المحافظة وتأتي في إطار حملة رمضان “تشارك بالخير” التي كانت أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بداية الشهر الكريم.

بدوره، أكد رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل ل”تشرين” أهمية هذه المبادرة في بث جو من الألفة والمحبة بين أهالي المدينة الذين تجمعوا حول مأدبة الإفطار، خاصة أنها تأتي في ليلة القدر المباركة.

وبيّن قناديل أن المأدبة جمعت 1500 شخص من أهالي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري ورجال الإطفاء وعمال النظافة، بالإضافة للمجتمع الأهلي، مؤكداً أن المبادرة قدمها أحد رجال سورية الأخيار مقيم في دولة الإمارات، حيث تبرّع بمبلغ مالي، فيما تكفّلت الجمعيات الخيرية في مدينة جبلة بإعداد الوجبات وتقديمها للحضور وذلك بالتعاون مع اتحاد شبيبة الثورة فرع اللاذقية.

وأشار قناديل إلى أن المحافظة ومجلس مدينة جبلة قدما جميع الخدمات اللوجيستية لإنجاح هذه المبادرة.

من جهتهم، أعرب عدد من المدعوين إلى مأدبة الإفطار عن أهمية هذه المبادرات كنوع من التآلف وتمتين أواصر الأخوة والرحمة بين الأهالي، منوهين بأن السوريين على قلب واحد، وأنه حتى لو اغترب السوري عن بلده فإنه يشعر بأخيه الموجود داخل البلاد، وتأتي هذه المبادرة أبلغ تعبير عن أصالة السوريين داخل البلاد وخارجها.

ولفتوا إلى دلالة توقيت المأدبة التي تأتي بالتزامن مع إحياء ليلة القدر، داعين الله أن تكون الأيام القادمة خيراً وبركة لكل شبر في الأراضي السورية.