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جوخدار يبحث مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة العمل الدولية سبل تطوير القطاع النسيجي في سورية

تشرين- ماجد مخيبر:

بحث وزير الصناعة عبد القادر جوخدار مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة العمل الدولية، نتائج الجولة الاطلاعية التي قام بها الوفد في سورية على عدد من المواقع الصناعية والإنتاجية التابعة  للقطاع النسيجي في شركات ومعامل القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في تطوير القطاع النسيجي في سورية.

وخلال اللقاء، قدّم الوفد تقريراً حول زياراتهم الميدانية التي قاموا بها وتم من خلالها التعرف على الشركات العاملة في القطاع النسيجي والأصناف التي يتم إنتاجها، والبحث في سبل تعزيز الإنتاج وتدريب وتأهيل اليد العاملة وتطوير خطوط الإنتاج وتوطين صناعات نسيجية جديدة في هذا القطاع الحيوي في سورية.

ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية السيد جينجيانغ يان، ركز على الجوانب التقنية وأهمية بناء القدرات وفرص التشبيك مع الأسواق الدولية كخطوة أساسية لتعزيز قطاع النسيج في سورية.

فيما تحدث المنسق الوطني لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، علي إسماعيل، عن التعاون بين المنظمة ووزارة الصناعة، وأهمية نتائج هذه الجولة في تعزيز قطاع الصناعات النسيجية في سورية.

من جانبه أطلع الدكتور جوخدار على تقرير الوفد المتعلق بالجولة الميدانية، وأشار إلى أهمية بذل المزيد من الجهود المشتركة لتطوير التعاون والتقدم بمشاريع مشتركة تساهم بتطوير القطاع الصناعي عموماً في سورية.

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