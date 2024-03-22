هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 72 مم في كسب باللاذقية

تشرين:

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 72 مم في كسب باللاذقية.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة اليوم عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

– محافظة السويداء: نبع الصخر 6 مم والسويداء المدينة 8 مم وشهبا 11 مم وصلخد 4 مم والصورة الصغيرة 2 مم.

– محافظة درعا: إزرع 5 مم والمسيفرة 2 مم ودرعا المدينة 1 مم.

– محافظة حمص: تلكلخ 50 مم والعريضة 48 مم وشين 29 مم والرستن 15 مم و الناصرة 13 مم وتلدو 11 مم ومرمريتا 10 مم وقلعة الحصن 8 مم وحمص 5 مم وتدمر 1 مم.

– محافظة حماة: الرصافة والصبورة 7 مم ووادي العيون وربعو 12 مم ومصياف 10 مم وعين حلاقيم 25 مم والحميري ومحردة وصوران 6 مم وحربنفسه وحماة 8 مم وكفر زيتا والسلمية والسعن 9 مم وعقيربات 5 مم، وفي الغاب شطحة 16 مم وعين الكروم 14 مم والكريم 24 مم وأفاميا 10 مم والسقيلبية 12 مم.

– محافظة طرطوس: القدموس 10 مم ومشتى الحلو ودريكيش 14 مم وصافيتا 3 مم، والصفصافة 2 مم والشيخ بدر 1 مم.

– محافظة اللاذقية: كسب 72 مم وصلنفة 18 مم والقرداحة 9 مم والحفة والقطيلبية 11 مم، ووادي قنديل 12 مم ومطار الباسل الدولي والبهلولية والمزيرعة 5 مم وبوقا 4 مم.

– محافظة إدلب : جسر الشغور 31 مم وأرمناز 25 مم وإدلب المدينة 27 مم وخان شيخون 10 مم، وأبو الظهور 8 مم ومنبج 13 مم والسفيرة 19 مم وخناصر ومنشأة الأسد 8 مم .

– محافظة الرقة: تل أبيض 30 مم والرقة 6 مم والمنصورة 11 مم والكرامة والسبخة 6 مم وجديدة خابور 4 مم.

– محافظة الحسكة: المالكية 24 مم والزهيرية 25 مم والقحطانية 18 مم واليعربية 15 مم والجوادية 18 مم وعامودا 2 مم وهيمو وتل براك 1 مم وأبو قصايب والحسكة والهول 5 مم وتل حميس 4 مم وتل علو 13 مم ومبروكة 11 مم والشدادة 3 مم.

– محافظة دير الزور : المدينة 3 مم والتبني 2 مم والميادين 4 مم والبوكمال 2 مم والكسرة 3 مم.