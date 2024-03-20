كوبر متفائل قبل لقاء ميانمار غداً

تشرين:

كشف المدير الفني لمنتخبنا الوطني للرجال لكرة القدم في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء منتخبنا مع ميانمار غداً في الثانية والنصف ظهراً، بأننا نحتاج إلى الفوز في المباراة وأرغب في مشاهدة الروح والتركيز والانضباط الذي أظهره الفريق في بطولة كأس آسيا.

مضيفاً: لا أحد يفوز بالمباراة قبل أن تبدأ، لذا علينا أن نبذل الجهد في الملعب وأن نحترم الخصم ونلعب بقوة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث.

وأنهى كوبر حديثه قائلاً: تابعنا المباريات الأخيرة لمنتخب ميانمار ودرسنا نقاط قوته وضعفه… من الصعب تغيير التكتيك الذي تلعب به وفقاً للخصم، فقط في كل مباراة أفضّل التركيز على فريقي وأسلوب لعبه وكيفية الفوز بالمباراة.

من جهته لاعب منتخبنا مارديك مردكيان أكد أنه في كرة القدم لا توجد مباراة سهلة، لذلك نحترم الخصم ونتطلع لتقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية.