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الجعفري يقدم للرئيس توكاييف أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لسورية في كازاخستان

قدم سفير سورية لدى روسيا الاتحادية الدكتور بشار الجعفري اليوم في العاصمة الكازاخستانية أستانا أوراق اعتماده للرئيس قاسم جومرت توكاييف سفيراً غير مقيم لسورية في كازاخستان.
ونقل السفير الجعفري للرئيس توكاييف تحيات السيد الرئيس بشار الأسد وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كل المجالات، وتعميق التواصل والتقارب بين الشعبين.
بدوره حمل الرئيس توكاييف السفير الجعفري تحياته إلى الرئيس الأسد ورغبته بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.
وأشار الرئيس توكاييف أثناء تقبله أوراق اعتماد ستة سفراء أجانب جدد بمن فيهم السفير الجعفري إلى الطابع السلمي والبناء للسياسة الخارجية الكازاخية، مؤكداً رغبة بلاده في التمسك بعلاقات جيدة مع جميع البلدان وتعزيز التعاون في شتى الميادين مع مختلف الدول.
وجرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد في القصر الرئاسي، فيما أجرى السفير الجعفري سلسلة من اللقاءات مع العديد من الوزراء والفعاليات في العاصمة أستانا.

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