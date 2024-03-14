المقداد يبحث مع ابن فرحان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه تطويرها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الوزير المقداد ضرورة دفع العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما.

وشدد على أهمية التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها منطقتنا، وخاصة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يواجه شعبها إبادة جماعية، وحصاراً خانقاً وتجويعاً وتهجيراً جماعياً من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي.

كما ناقش الوزيران الجهود التي تبذلها سورية لمتابعة عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سورية والتحضير الجيد للاجتماع القادم للجنة الاتصال الذي سيعقد في بغداد.

حضر اللقاء بسام صباغ نائب وزير الخارجية والمغتربين، والدكتور أيمن سوسان سفير سورية لدى المملكة، والدكتور إحسان الرمان من السفارة السورية في الرياض، ووسام عجيب من إدارة الدعم التنفيذي، ومجد نيال من مكتب الوزير.

كما حضر من الجانب السعودي وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.

ووصل الوزير المقداد والوفد المرافق له في وقت سابق اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة عمل.