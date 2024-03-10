افتتاح النسخة الثانية من مهرجان “شام الخير” في صالة السورية للتجارة بجرمانا

ريف دمشق- ماجد مخيبر:

برعاية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبالتعاون مع محافظة ريف دمشق انطلقت اليوم فعاليات مهرجان التسوق “شام الخير” -كل ما تحتاجه العائلة.. البيع بسعر التكلفة- وذلك في صالة السورية للتجارة بمدينة جرمانا (مجمع جرمانا) والذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة ريف دمشق، وبالتعاون مع المـؤسسة السورية للتجارة.

معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر السوسي، أكد أن الوزارة تسعى من خلال إقامة المهرجانات لتوفير المواد الغذائية والسلع الأساسية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين وبالتالي تحقق تدخل إيجابي خدمة للمواطنين من خلال الأسعار المخفضة والعروض التي تطرحها الشركات بسعر التكلفة كونها تخطت حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك وبالتالي تحقق تدخل إيجابي لمصلحة المواطن .

بدوره نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود أكد وجود أسعار مقبولة جداً في هذا الشهر المبارك، حيث لاحظنا تدني بالأسعار وحسومات كبيرة على المنتجات الغذائية والمنظفات والفواكه إضافة إلى تندني الأسعار في صالة السورية للتجارة للخضار والفواكة، وهذا إن دل على شيء يدل على مساعدة المستهلكين قي شراء حاجاتهم بأسعار مخفضة.

مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع بين أن هناك أكثر من خطة وضعت على مستوى وزارة التجارة الداخلية والمؤسسة السورية للتجارة لتأمين السلع بسعر التكلفة، كالمهرجانات التي تم فيها منح المنتجين أجنحة حصراً دون أي تكاليف، شريطة البيع بسعر التكلفة بشكل مباشر أو من خلال إعداد سلل غذائية بأسعار مخفضة، مبيناً أن هناك أصناف في جناح السورية كالرز والعدس والبرغل نسبة التخفيض فيها كبيرة عن الأسواق، وبالتالي ذلك ينعكس إيجاباً على المواطن.

نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها رئيس القطاع الغذائي طلال قلعه جي أشار إلى استمرار الغرفة بدعم مهرجانات التسوق، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك لتمكين الصناعيين من تقديم عروضهم والتخفيضات والبيع بسعر الكلفة من أجل الوقوف إلى جانب المواطنين في هذه الظروف عبر البيع بأسعار مخفضة عن السوق، لافتاً إلى أن الغرفة دعمت إقامة مهرجان الأمويين بدمشق و مهرجان جرمانا وشاركت في مهرجان القنيطرة، وهي بصدد دعم المزيد من المهرجانات انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية وتقديم كل ما يساعد المواطنين في هذا الشهر الفضيل.

ولفت خازن غرفة صناعة دمشق وريفها جورج داود إلى أن مهرجان شام الخير في مدينة جرمانا يحظى ياهتمام الجهات المعنية لتقديم السلع من المنتج إلى المستهلك بأسعار الكلفة لافتاً إلى تجاوب الصناعيين في تخفيض أسعار منتجاتهم مقابل تقديم الأجنحة لهم مجاناً، مؤكداً على وجود انخفاض حقيقي في أسعار السلع، كما أشاد بمشاركة السورية للتجارة والتي تقدم أجود أصناف الخضار واللحوم بالأسعار المناسبة، وهذا التعاون الحقيقي إن دل على شيء يدل على التكامل المجتمعي للتخفيف عن المواطن لضعف القوة الشرائية.

من جانبه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق مهند زيد أشار إلى تعاون غرفة تجارة ريف دمشق مع غرفة صناعة دمشق وريفها لإقامة مهرجانات في كل مناطق دمشق وريفها لتلبية احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة من المنتج إلى المستهلك وبدون وسيط وبحسومات كبيرة تصل إلى ٣٠% ، منوهاً إلى أقامة المهرجان في مناطق آخرى في ريف دمشق.

يذكر أن المهرجان سيستمر لغاية 23 آذار الجاري ويضم نحو 61 شركة صناعية مختصة بكافة السلع الغذائية والاستهلاكية وغيرها من السلع عالية الجودة، وبسعر التكلفة ومنها السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمعكرونة واللحوم وكل مستلزمات العائلة خلال الشهر الكريم وعيد الفطر.