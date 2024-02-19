امتلاء سدود الصوراني والدريكيش وخليفة.. وارتفاع مخزون سد الباسل إلى 93%

طرطوس – ثناء عليان:

أدت الهطلات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظة طرطوس هذا العام حتى تاريخه إلى جريان كامل أنهار وتفجر الينابيع فيها، وهذا أثر ايجاباً في تخازين السدود المقامة في المحافظة، حسبما أكد مدير الموارد المائية في طرطوس المهندس محمد محرز لـ”تشرين، حيث وصلت نسبة التخزين إلى 100% في سدود (الدريكيش – الصوراني – خليفة وسدتي السميحيقة والبيرة)، وتدفقت مفيضات هذه السدود بالمياه الزائدة الواردة إليها بعد امتلائها، بينما تجاوزت نسبة التخزين في سد الشهيد الباسل وهو أكبر سدود المحافظة الـ 93 %، مع استمرار الواردات عبر الأنهار والمجاري المائية التي تصب في بحيرة السد، والتي تبشر بإمكانية الوصول إلى التخزين الكامل في حال استمرار الهطلات المطرية.

وبيّن محرز أن السعة التخزينية لسد الباسل 103 ملايين متر مكعب، ولسد الدريكيش تبلغ 6 ملايين متر مكعب وهو يمتلئ كل عام، أما السعة التخزينية لسد الصوراني فتبلغ 4.5 ملايين متر مكعب وهو يمتلئ كل عام أيضاً، في حين تبلغ السعة التخزينية لسد خليفة 3 ملايين متر مكعب.