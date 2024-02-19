كاراتيه الجيش يتربع على عرش صدارة بطولة دمشق المفتوحة للأندية والبيوتات الرياضية

تشرين ـ سامر اللمع:

اختتمت بالأمس منافسات بطولة دمشق المفتوحة للأندية والبيوتات الرياضية المفتوحة (كاتا فردي – قتال فردي) للفئات العمرية (U14, U16) للذكور والإناث في صالة تشرين الرياضية المغلقة بدمشق.

وحصل نادي الجيش على المركز الأول للترتيب العام على البطولة برصيد 26 ميدالية منها 11 ذهبية و6 فضيات و9 برونزيات.

فقد حقق الذهب كل من ماريا الحلاوي في(الكاتا الفردي والقتال الفردي)، وطارق الحلاوي (كاتا فردي وقتال فردي)، وعبد الكريم الحلاوي (كاتا فردي وقتال فردي)، وورد وهبة ونايا الحلاوي وديمة عديرة وشهناز الخلف ومحمد يزن النجار في القتال الفردي.

أما الميداليات الفضية التي كان جميعها في القتال الفردي فكانت من نصيب جودي شيخي ولمار الصياح و ماريا القوتلي ويوسف العلي وعماد فلاحة وعبد الرحمن الشريف.

وحقق الميداليات البرونزية كل من نتالي ديوب وأمل الصياح ومريم منصور وزيد عبد الرحمن ومحمد موسى عبد الرحمن الشريف ورسول الهفل وأوس ابو حجيلة وحيدرة عديرة.

العميد زكريا قناة مدير نادي الجيش أكد لـ(تشرين) أن أبطال نادي الجيش دائماً ما يعتلون منصات التتويج، وهم رافد لتمثيل منتخباتنا الوطنية، وهم في حالة تدريب مستمر عبر حصص تدريبية على مدار الأسبوع، وضمن معسكرات تسبق المشاركة قبل أي استحقاق، المنافسات كانت قوية في معظم الأوزان، ولاعبونا كانوا على قدر المسؤولية.