وزارة التربية تستلم 40 ألف كتابٍ من مبادرة تحدي القراءة العربي.. المنسق العام لتحدي القراءة ل”تشرين”: الهدف منها إثراء المكتبات المدرسية

دمشق- دينا عبد :

استلمت وزارة التربية اليوم ٤٠ ألف كتاب من دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على العمل المشترك بين البلدين لبرنامج تحدي القراءة..

المنسق العام لتحدي القراءة علي عباس وفي تصريح ل”تشرين” بيّن أنه بالتعاون بين وزارة التربية ومبادرة تحدي القراءة العربي، تم وضع خطة عمل مشتركة لتزويد المكتبات بالكتب اللازمة خاصة بعد تضرر العديد منها خلال الحرب، حيث استلمت وزارة التربية اليوم 40 ألف كتاب في مواضيع وعناوين مختلفة من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ممثلة بمبادرة تحدي القراءة العربي.

فقد تم الاتفاق على تزويد سورية بعدد من الكتب، بحيث تناسب كل الأعمار بدءاً من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي.

وأشار عباس إلى تشكيل لجنة من وزارة التربية لدراسة هذه العناوين والشرائح العمرية التي تناسبها؛ وبعد نهاية الدراسة سيتم توزيع الكتب على المجمعات التربوية بحيث نغطي أكبر قدر ممكن من جغرافيا سورية، فكما هو معروف فإن المكتبات والمراكز الثقافية تعرضت للإرهاب والزلزال كان له أثر سلبي.

ومن خلال هذه الكتب نحاول إغناء الأماكن التعليمية في الأماكن الريفية البعيدة، حيث نؤمن كتباً للقراءة للطلاب المشاركين في التحدي هذه مرحلة أولى.

والمرحلة الثانية سيتم الاتفاق كذلك على استلام دفعة ثانية من الكتب.

يذكر أن الدورة السابعة من مسابقة تحدي القراءة العربي شهدت مشاركة 375138 طالباً وطالبة بينهم 150 طالباً وطالبة من فئة أصحاب الهمم، مثلوا 2729 مدرسة، وتحت إشراف 9878 مشرفاً ومشرفة، على مستوى الجمهورية العربية السورية.