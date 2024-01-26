توقيف لصوص سرقوا 10 أطنان كابلات في طرطوس

طرطوس- تشرين:

تمكنت شرطة ناحية السودا في طرطوس من إلقاء القبض على أربعة أشخاص وهم المدعوين (خالد.ع) و(موسى.ز) و(حسين.ش) و(ابراهيم.س)، وذلك في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بالتعدي على الشبكة الكهربائية.

وفقاً لبيان صدر عن وزارة الداخلية اليوم فقد اعترفوا بعد التحقيق معهم من قبل شرطة منطقة طرطوس، بارتكاب عدد كبير من حوادث سرقات الأكبال النحاسية من الشبكة الكهربائية في عدة مناطق من ريف طرطوس، بالاشتراك مع أشخاص متوارين، بعضهم مقيم في طرطوس، وتم إلقاء القبض على أحدهم ويدعى (عمر.خ)، وبتحري مكان إقامته عثر على قطاعتي حديد كبيرتين، كانوا يستخدمونهما بقطع الأسلاك وعثر على ميزانين الكترونيين وقبان كبير وكيس مملوء بالأكبال النحاسية وثلاث دراجات نارية نوع (بارت) تستخدم لنقل الأسلاك المسروقة تم حجزها، وبالتحقيق مع الأخير اعترف بشراء الأكبال النحاسية المسروقة وبيعها لشخص متواري، تم إعداد كمين له وأُلقي القبض عليه وتبين أنه يدعى (ابراهيم.ن)، وصودر منه كيس يحوي أسلاك نحاسية ومبلغ مالي وقطاعة حديدية صغيرة تم التحرز عليها.

قدر وزن الأكبال النحاسية المسروقة حوالي عشرة أطنان، وبلغت قيمة المبالغ المصادرة من المقبوض عليهم ثمن الأكبال المسروقة 5.5 ملايين ليرة سورية.

وبينت الداخلية أنه تم حجز الدراجات وإيداع المبالغ المصادرة لدى المصرف المركزي في طرطوس، ومازالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين، وسيتم تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.