مقتل مجرم “حرف المسيترة” بعد تهجمه على الدوريات المكلفة باعتقاله

دمشق- تشرين

تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من كشف تفاصيل حادثة العثور على جثتين متعرضتين لإطلاق نار في منطقة الشقوق بأحد الجروف الصخرية في قرى ناحية (حرف المسيترة) باللاذقية، عائدتين للمغدورين (رحيل. ش) و(فادي. ش).

وحسب بيان لوزارة الداخلية فقد تمكن الفرع خلال فترة وجيزة من معرفة القاتل ويدعى (فراس. ا) مواليد 1974، من قرية حرف المسيترة، ودلت المعلومات أنه مسلح ببندقية حربية وقنابل ويحاول الهرب خارج القطر فتم توجيه دوريات فوراً إلى مكان تواجده وكان يستقل مركبة نوع شاحنة على طريق قرية البودي في جبلة وتمت ملاحقة الشاحنة وأثناء محاولة إلقاء القبض عليه قام المذكور بالنزول من الشاحنة وبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي ورمي القنابل باتجاه الدوريات ما أدى لإصابته وإصابة عنصرين من فرع الأمن الجنائي.

تم إسعاف الجميع إلى مشفى جبلة الوطني وتوفي المذكور هناك، ‏وبتدقيق وضعه تبين أنه يوجد بحقه سوابق بجرائم سرقة وممانعة دورية وإشهار قنبلة، وحكم لمدة / 15 / عام بجرم حيازة سلاح غير قابل للترخيص وسبب ارتكابه الجريمة عائد لخلاف بينه وبين المغدورين حول شراء قطع ذهبية.