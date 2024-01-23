بفوزه على الهند نسور قاسيون إلى الدور الثاني من نهائيات أمم آسيا

تشرين- إبراهيم النمر:

نجح منتخبنا الوطني في كرة القدم بالتأهل إلى الدور 16 من كأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخه بفوزه على “الهند” بهدف من دون رد حمل توقيع “عمر خريبين”.

مع بداية اللقاء علت أصوات الجماهير مع بينية متقنة أرسلها محمود الأسود إلى إيزاكيل العم الذي لم يتمكن من تسديدها نحو الشباك.

عاد إلياس مرة أخرى ليجرب حظه من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته جاورت المرمى بقليل.

ربع ساعة أولى بدا فيها منتخبنا مصمماً على التسجيل.

راح يهاجم ويصل إلى مرمى الخصم بشكل مكرر فوصل بربع ساعة إلى مرمى الهند أكثر مما ووصل في شوط كامل ضد أستراليا.

منتخبنا كان قريباً جداً من التسجيل في كرتين متتاليتين، الأولى سدّد هيسار ابراهيم وتصدى لها حارس المرمى، والثانية تابعها خليل الياس أبعدها المدافع.

ومع بداية الشوط الثاني أشرك مدرب سوريا هكتور كوبر المهاجم عمر خريبين مكان بابلو الصباغ بحثاً عن إيجاد الحلول الهجومية.

بالمقابل أخرج مدرب الهند “ماهيش” وزج بـ أوداناتا مع بداية الشوط وهو لاعب وسط مهاجم، وما هي إلى لحظات حتى أجرى تبديلاً اضطراراً بدخول “نيخيل بوخاري” مكان “جاهينجان” الذي أصيب.

البديل عمر خريبين سجل هدف الفوز الثمين للنسور في د77 .

والمنتخب الهندي حاول في الدقائق الأخيرة من اللقاء، لكن محاولاته انتهت على مشارف منطقة الجزاء .