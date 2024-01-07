بلغت 30 بئراً حتى الآن.. تحويل بئر جديدة في ريف الحسكة إلى الطاقة البديلة

الحسكة – خليل اقطيني:

انتهت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة من تحويل بئر ماء جديدة في ريف المحافظة إلى الطاقة البديلة.

وذكر المدير العام للمؤسسة المهندس محمد عثمان، أن الكوادر العاملة في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة، قامت بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين NRC بإعادة تأهيل بئر تل حميس البلدة في بلدة تل حميس شمال شرق الحسكة، وتحويلها للعمل على الطاقة البديلة.

مبيناً أن الأعمال المنفذة تضمنت تركيب منظومة طاقة شمسية مع مجموعة ضخ غاطسة كاملة، وذلك لتأمين مياه الشرب للسكان المستفيدين من البئر والبالغ عددهم نحو 2500 إنسان.

وأوضح عثمان أن هذه البئر تضاف إلى مجموعة آبار ومحطات مياه الشرب في مختلف مناطق المحافظة، التي تمكنت مؤسسة المياه من إعادة تأهيلها وتحويلها للعمل بالطاقة البديلة، بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي في المحافظة، منها بئران في منطقة تل حميس نفسها.

مشيراً إلى أن البئر الأولى هي بئر قرية الوضيحية التي تمت إعادة تأهيلها بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين NRC . وتضمنت الأعمال المنفذة تركيب منظومة طاقة شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية المستدامة، إضافة لغاطس مياه وتنفيذ صيانة الخزان العالي والسور للبئر. وذلك بهدف تأمين مياه شرب مستدامة لأهالي القرية والقرى المحيطة بها.

وأضاف عثمان: إن البئر الثانية هي بئر قرية خرنوبي الحسو. وتضمنت الأعمال المنفذة تركيب منظومة طاقة شمسية، مع مجموعة ضخ غاطسة كاملة، وإجراء صيانة الخزان العالي والسور المعدني، وذلك بهدف تأمين مياه الشرب لأهالي القرية والتجمعات السكانية المحيطة بها بشكل مستمر. ليصبح بذلك عدد آبار مياه الشرب التي تم تحويلها مؤخراً للعمل بالطاقة البديلة في بلدة تل حميس وريفها 3 آبار.

وأكد عثمان أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة عمل المؤسسة لتحويل جميع آبار ومحطات مياه الشرب في جميع مناطق المحافظة للعمل بالطاقة البديلة، بسبب عدم توافر الطاقة الكهربائية، وارتفاع أسعار الوقود اللازم لتشغيل مجموعات التوليد الاحتياطية وسوء نوعيته في الأسواق المحلية. وذلك حرصاً من المؤسسة على تأمين حاجة السكان من مياه الشرب بشكل مستدام.

لافتاً إلى أن المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة تمكنت خلال العام الماضي 2023 من تحويل 19 بئراً للعمل بالطاقة البديلة. ليصبح عدد الآبار العاملة بالطاقة البديلة في محافظة الحسكة 30 بئراً حتى الآن.