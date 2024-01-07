شمس صافيتا للجمباز.. مشاركات رياضية غنية ولوحات متنوعة

طرطوس – أحمد بلال:

بهدف نشر رياضة الجمباز على نطاق واسع في منطقة صافيتا تم افتتاح ستة مراكز؛ ( نادي شمس – نادي أيلول – نادي صافيتا الحكومي – نادي أوسكار – نادي أبناء الشمس ومعهد البشار )، وبلغ عدد الأطفال المنتسبين لتلك النوادي 300 طفل من سن الثالثة حتى سن الخامسة عشرة .

مدربة فريق شمس صافيتا للجمباز ماريا دولات أكدت لـ(تشرين) أنه تمّ تأسيس فريق شمس صافيتا سنة 2021، وقد شارك الفريق في العديد من المهرجانات الوطنية والمناسبات القومية وغيرها الكثير، تم اختيار اللون الأصفر لثياب الفريق، دلالة على لون الشمس الساطع.

ولفتت دولات والحاصلة على شهادة دولية تحت ما يسمى ( الجمباز للجميع ) بعد ترشيحها من قبل الاتحاد العربي السوري للجمباز لاتباع دورة تدريبية في الأردن إلى أن فكرة الجمباز للجميع هي فكرة جديدة في بلدنا، تعتمد بالدرجة الأولى على دمج رياضة الجمباز مع الألعاب الأخرى مثل الزومبا والأيروبيك، إضافة لبعض تشكيلات اليوغا.

وتتمنى أن تحقق هذه الرياضة انتشاراً واسعاً ليس في منطقة صافيتا فقط، و إنما على امتداد مساحة بلدنا الغالي سورية.