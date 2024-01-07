منتخبات الكاراتيه خلال العام ٢٠٢٣.. ميداليات منوعة في 4 مناسبات

تشرين – سامر اللمع:

أربع مشاركات و10 ميداليات بواقع (فضية واحدة- 9 برونزيات) حصيلة الكاراتيه خلال العام ٢٠٢٣، وجاءت جميع الميداليات في مناسبتين هما غرب آسيا وبطولة المتوسط.

ففي بطولة البحر الأبيض المتوسط (تونس): حصل اللاعب وسام أبو محمود على الميدالية البرونزية لفئة (+18) بوزن (-75كغ).

وفي بطولة غرب آسيا (الأردن): حصل منتخبنا على 9 ميداليات؛ منها فضية واحدة و8 برونزيات، جاءت الميدالية الفضية عن طريق اللاعبة ملكة شيخ موس بوزن (53كغ)، ونال الميداليات البرونزية كل من ريان نصر (57كغ) وهاشم الحسن (كاتا فردي) ومصطفى امشوق (50كغ) وسلوى الداري (57كغ) هاشم الحسين (55كغ) ونظمية علي بك (67كغ) وخلود علي (+68كغ).

أما في دورة الألعاب العربية (الجزائر) فقد شارك اللاعب وسام أبو محمود وخرج من الدور الأول لمسابقة القتال الفردي لوزن 75 كغ حيث خسر مباراته الأولى بدور المجموعات أمام الأردني حسن مصاروة بنتيجة 2/ 5, ومباراته الثانية أمام المغربي انس عالمي صفر/ 3 وتعادل في مباراته الثالثة مع الجزائري أسامة زايد بنتيجة صفر/ صفر.

كما شارك منتخبنا في دورة المتوسط الشاطئية في اليونان عبر اللاعبتين ألفت برمبو وهديل أبو رسلان في مسابقة (الكاتا) ولم يحالفهما الحظ بتحقيق أي ميدالية.

رئيس اتحاد الكاراتيه جهاد ميا أكد لـ(تشرين) أن الكاراتيه تسير في الاتجاه الصحيح، واتحاد اللعبة يعمل على توسيع القاعدة من خلال الفئات العمرية، أضف إلى ذلك أهمية إقامة بطولات الجمهورية استعداداً لأي استحقاق خارجي.