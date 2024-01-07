21 ميدالية منوعة حصيلة المصارعة السورية لعام 2023

تشرين- إبراهيم النمر:

خاضت المصارعة السورية خلال العام 2023 أربعة استحقاقات خارجية حققت خلالها (21) ميدالية منوعة بواقع (4 ذهبيات- 4 فضيات- 13 برونزية)، وجاءت أبرز إنجازاتنا عبر عملاق منتخبنا عمر الصارم الذي حقق ثلاث ذهبيات في ثلاث مشاركات مهمة.

ففي دورة الألعاب العربية (الجزائر): حل منتخبنا في المركز الرابع بالترتيب العام من أصل (11) دولة مشاركة، وبلغت حصيلتنا 8 ميداليات بواقع (2 ذهب- 1 فضة- 5 برونز).

في المصارعة الحرة أحرز اللاعب عمر صارم ذهبية وزن 125 كغ بعد فوزه في النهائي على العراقي أحمد صلاح مجيد الجام، وحقق اللاعب ينال برازي الميدالية الذهبية لوزن 86 كغ بفوزه في المباراة النهائية على السعودي فاتح بن فرج الله بالنقاط الكاملة (تثبيت)، وحصل محمد فداء الدين الأسطة على الميدالية الفضية بعد خسارته نهائي وزن 92 كغ أمام الجزائري ولي الدين كبير بنتيجة 4/ صفر، ونال الميدالية البرونزية كل من اللاعب علاء أبو شريف بوزن 79 كغ واللاعب إبراهيم طباع بوزن 57 كغ، وخرج اللاعب أحمد ديركي من الدور الأول لمنافسات وزن 65 كغ.

في المصارعة الرومانية أحرز منتخبنا ثلاث برونزيات عن طريق عمار طحان بوزن 67 كغ، ومحمد عبيد بوزن 72 كغ، ومحمد فواز بوزن 63 كغ، وخرج علي النشيواتي من الدور الأول لمنافسات وزن 97 كغ.

أما في دورة المتوسط الشاطئية: فتوج لاعب منتخبنا للمصارعة الحرة عمر الصارم بالميدالية الذهبية إثر فوزه على بطل اليونان في المباراة النهائية لوزن + 91 كغ.

وفي البطولة العربية للمصارعتين الحرة والرومانية لفئة الرجال (العراق): أحرز منتخبنا / 12/ ميدالية متنوعة بواقع (1 ذهب- 3 فضة- 8 برونز) في المصارعة الرومانية ثلاث فضيات عبر أسد الدين الاسطة بوزن /60/ كغ ، ومحمد عبيد بوزن /72/ كغ، وعلى نشيواتي بوزن /130/ كغ، وبرونزيتين عبر محمد فواز بوزن /63/ كغ وفداء الدين الأسطة بوزن /87/ كغ، وفي المصارعة الحرة حقق عمر الصارم الميدالية الذهبية لوزن /125/ كغ، وست برونزيات عن طريق انس الخالدي بوزن /79/ كغ، وفداء الدين الاسطة بوزن /86/ كغ، وانور شرفاوي بوزن /97/ كغ واحمد النكدلي بوزن /70/ كغ، وإبراهيم طباع بوزن /61/ كغ، ومجد عائشة بوزن /65/ كغ.

وأخيراً في دورة الألعاب الآسيوية (الصين): تمثلت مصارعتنا عبر اللاعبين عمر الصارم (125 كغ)، وينال برازي (86كغ)، وخرجا من الدور الأول للمنافسات.