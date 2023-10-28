لا مخازين في الشركة العامة لتعبئة المياه  والإنتاج يغطي حاجة السوق المحلية

تشرين- رفاه نيوف:

تعمل الشركة العامة لتعبئة المياه بكامل طاقتها لتغطية السوق المحلية من المياه المعدنية، حيث أوضح مدير عام الشركة المهندس بسام علي لـ (تشرين) أنه لا يوجد مخازين متراكمة لدى الشركة حالياً، وكافة الكميات الموجودة في مستودعات الوحدات الإنتاجية التابعة للشركة هي من إنتاج شهر تشرين الأول لعام 2023.

وعن زيادة أسعار بيع المنتجات بيّن علي بان هذا يترافق بشكل مباشر مع ارتفاع التكاليف من المواد الأولية وحوامل الطاقة والرواتب والأجور ونفقات التوزيع والتسويق لدى المؤسسة السورية للتجارة، والسعر الحالي يغطي نفقات الإنتاج.

وأضاف علي أنه يتم دراسة تكاليف الإنتاج بشكل مستمر وشهري وبناءً عليه يتم وضع التسعيرة بالتعاون مع الجهات المسوقة للإنتاج.

وبلغت الكميات المنتجة والمباعة من خلال أربع وحدات اقتصادية، وحدة تعبئة مياه نبع السن – وحدة تعبئة مياه دريكيش – وحدة تعبئة مياه بقين – وحدة تعبئة مياه عين الفيجة، خلال فترة الصيف لعام 2023، وهي الفترة من شهر أيار ولغاية شهر أيلول 5.47 مليون جعبة مياه بسعة 1.5 – 0.5 لتر.

وكمية / 265 / ألف عبوة مياه بسعة 5 – 10 لترات، حيث تم تسويق كامل الكميات المنتجة حصرياً عن طريق قنوات التوزيع للقطاع العام /المؤسسة السورية للتجارة – الاجتماعية عسكرية / وبلغت إجمالي الكميات المنتجة من المياه المعبأة بعبوات 0.5 – 1.5 لتر لغاية أيلول 2023 / 9.42 مليون جعبة ومن إنتاج 5 – 10 لتر كمية / 414/ ألف عبوة ، و بلغت قيمة الإنتاج / 68.85/ مليار ل.س، وبلغت أرباح الشركة لغاية 30/9/2023 مبلغ / 6.73/ مليار ل.س.

وكامل الكمية المنتجة مباعة لتلبية حاجة السوق الداخلية.

والكميات المتوقعة خلال الربع الرابع من العام الجاري تبلغ 3.5 مليون جعبة مياه 1.5 – 0.5 لتر وكمية / 200/ ألف عبوة مياه 5 – 10 لتر.

وعن الخطة الاستثمارية للشركة لفت علي بأنه حالياً يتم التحضير لإضافة خط إنتاج بطاقة 6000 عبوة بالساعة، في وحدة تعبئة مياه نبع السن وهو قيد المصادقة من الجهات الوصائية، ويتم الإعلان عن خط آخر في وحدة تعبئة مياه بقين وخط آخر في القنيطرة، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لخطوط إنتاج في دريكيش ونبع السن، والغاية زيادة الطاقات الإنتاجية للشركة .

وعن المياه المعبأة الموجودة في الأسواق السورية والداخلة من دول مجاورة أكد علي بأن هذا من اختصاص الجهات الرقابية وعبوات الشركة مميزة بالختم على العبوة والجودة.

وحدد علي الصعوبات التي تواجه الشركة في صعوبة تأمين القطع التبديلية لمعامل الشركة بسبب الحصار الاقتصادي الظالم على القطر مع الارتفاع الباهظ لأسعارها، وتذبذب أسعار المواد الأولية بسبب عدم استقرار أسعار صرف العملات.