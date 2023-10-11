أساليب التوعية الصحية الخاصة بالطفل عبر وسائل الإعلام في ورشة عمل

تشرين- دينا عبد:

أقامت وزارة الإعلام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ورشة عمل حول أساليب التوعية الصحية الخاصة بالطفل عبر وسائل الإعلام بحضور عدد من الزملاء من مختلف الوسائل الإعلامية.

الإعلامية سلوى صبرى (المختصة بالقضايا الصحية) بينت أن الهدف من الورشة هو تطوير المهارات الإعلامية لدى الصحفيين الذين يعملون في مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة حتى نستطيع أن نوصل رسائل التوعية الصحية والتقنيات الحديثة التي تواكب العصر، فاليوم لم يعد مقبولاً أن نقدم رسائل التوعية بالطريقة الجامدة القديمة لأنها ليست مجدية، إذ يجب أن نكون صادقين في إيصال هذه الرسائل ونبحث عن الفئة المستهدفة، وما اللغة التي يفهمها الطفل حتى أخاطبه بها وأكتبها بلغته وأحدد هدفاً.

وأشارت إلى أنه يجب استعمال أدوات قريبة من الجمهور وهكذا نستطيع أن نوصل الرسالة، ولاحقاً نجري عليها تقييماً إن وصلت رسالة التوعية أم لا، وهل أنجزت مهمتنا؟ وفي حال كانت لدينا أخطاء أين كانت هذه الأخطاء كي نستفيد منها في المرات القادمة، مضيفة: إلا أننا للأسف لدينا مشكلة في التوجه للطفل، فعندما نتوجه له نتحدث إليه على أنه شخص كبير، حيث لا نستطيع أن نتحدث مع طفل بعمر ست سنوات لغة فصحى مقعرة، وحتى عندما نرسل إليه رسالة يجب أن نحاوره عن طريق الصور المصورة كأفلام الكرتون أو أشياء يحبها حتى تترك تأثيراً فاعلاً ومريحاً وبالوقت نفسه يفهمها.

يذكر أن الورشة بدأت اليوم وتستمر مدة يومين وتتناول قضايا الطفل والصحة النفسية.