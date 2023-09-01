«التربية» تصدر نتائج امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية بمختلف فروعها

تشرين:

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج الدورة الثانية لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها (الأدبي والعلمي) والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها (النسوية والصناعية والتجارية) لدورة عام 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن نسبة النجاح بالفرع العلمي بلغت 77.48 بالمئة والفرع الأدبي 58.83 بالمئة والثانوية الشرعية 78.67 بالمئة والثانوية المهنية النسوية 64.39 بالمئة والصناعية 63.65 بالمئة والتجارية 61.60 بالمئة.

وتقدم للدورة الثانية بالفرع العلمي 101960 طالباً وطالبة، نجح منهم 79002 طالب وطالبة، وبذلك تكون نسبة النجاح في الدورتين الأولى والثانية 74.89 بالمئة، بينما كانت نسبة النجاح في الدورتين العام الماضي 66.75 بالمئة.

وتقدم للفرع الأدبي في الدورة الثانية 34810 طلاب وطالبات، نجح منهم 20480 طالباً وطالبة، وبذلك تكون نسبة النجاح في الدورتين 71.11 بالمئة، بينما كانت العام الماضي 58.57 بالمئة.

وبالنسبة للثانوية الشرعية تقدم للدورة الثانية 708 طلاب وطالبات، نجح منهم 557 طالباً وطالبة أي تكون نسبة النجاح في الدورتين 88.91 بالمئة، بينما كانت في العام الماضي 87.54 بالمئة.

وفي الثانوية المهنية النسوية تقدم 528 طالباً وطالبة نجح منهم 340 طالباً وطالبة، وبناء عليه تكون نسبة نجاح الدورتين 81.17 بالمئة، بينما كانت العام الماضي 77.21 بالمئة.

وفي الثانوية المهنية الصناعية تقدم 5342 طالباً وطالبة نجح منهم 3400 طالب وطالبة، ووفق نتائج امتحان الدورتين بلغت نسبة النجاح في الدورتين 74.31 بالمئة في حين كانت العام الماضي 69.23 بالمئة.

وتقدم للثانوية المهنية التجارية في الدورة الثانية 1948 طالباً وطالبة نجح منهم 1200 طالب وطالبة، أي أن نسبة النجاح في الدورتين 72.95 بالمئة بينما كانت العام الماضي 64.28 بالمئة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إصدار النتائج بواسطة شبكة التربية للمعلوماتية لجميع المحافظات ولبعض المدارس التي ترتبط مع الشبكة مباشرة موزعة في مناطق المحافظات، وفي الوقت نفسه تم نشرها على موقع الوزارة الإلكتروني وتشمل أسماء الناجحين والراسبين ودرجاتهم المفصلة، ويمكن الحصول على هذه النتائج من خلال الدخول إلى موقع الوزارة المخصص w.w.w.moed.gov.sy.

وكانت الوزارة أصدرت نتائج الدورة الأولى لهذه الامتحانات في الـ 17 من تموز الماضي.