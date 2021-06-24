شهداء وجرحى بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين شرقي سلمية بريف حماة

استشهد وأصيب عدد من عناصر القوات الرديفة نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين أثناء مرور الحافلة التي تقلهم قرب قرية رسم غزالي بريف حماة الشرقي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة لمراسل «سانا» أن لغماً من مخلفات الإرهابيين انفجر أثناء مرور حافلة تقل عدداً من القوات الرديفة قرب قرية رسم غزالي في منطقة سلمية ما أدى إلى استشهاد 4 وإصابة عدد آخر بجروح.

وبين المصدر أنه تم نقل جثامين الشهداء والجرحى إلى مشفى سلمية الوطني لتقديم العلاج للمصابين.