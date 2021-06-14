ترميم العلب والمجاميع الهاتفية لتحسين الخدمة في درعا

درعا - وليد الزعبي

أوضح رئيس مركز هاتف درعا عمر عودة أن ورش المركز بالتعاون والتنسيق مع فرع اتصالات درعا تقوم حالياً بأعمال تأهيل وترميم العلب والمجاميع الهاتفية الموجود في حي الكاشف في مدينة درعا، حيث تشمل الأعمال استبدال العلب المتضررة والتالفة وتثبيت تلك المنزوعة من أماكنها مع إعادة وصل خطوط المشتركين بشكل منتظم ومشذب، لافتاً إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على التقليل من الأعطال الهاتفية وتحسين جودة الخدمة، علماً أن أعمال الصيانة والترميم لن تقتصر على حي الكاشف فقط بل ستشمل بقية أحياء المدينة حتى إنجاز كل أعمال الترميم للعلب والمجاميع الهاتفية ضمنها.

وأمل عودة من المجتمع المحلي المساهمة في الحفاظ على التجهيزات الهاتفية ومنع ضعاف النفوس من العبث بها، كما تم توجيه عمال التركيبات والإصلاح مراعاة المعايير المطلوبة أثناء التعامل مع التجهيزات الهاتفية من أجل ضمان جودة عملها.