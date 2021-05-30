انطلاق أعمال المؤتمر الطبي الثالث لجامعة حماة

حماة - مختار سلهب

انطلقت في محافظة حماة اليوم أعمال المؤتمر الطبي الثالث لجامعة حماة بحضور معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة سحر الفاهوم ومحافظ حماة محمد طارق كريشاتي وأمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد أشرف باشوري وقائد شرطة المحافظة وعدد من رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة في سورية.

وينعقد المؤتمر برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم بالتعاون مع مديرية صحة حماة والنقابات الصحية والطبية ونقابة المحامين، ويشارك في المحاضرات خيرة المدرسين في الجامعات السورية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام من تاريخ ٣٠ أيار حتى ١ حزيران المقبل.

وقال محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي راعي المؤتمر: إن المؤتمر تجسيد لشعار «الأمل بالعمل» الذي اعتمده السيد الرئيس بشار الأسد راعي العلم والمشجع على تحديثه والاستفادة من كل جديد وستبقى سورية منارة للعلم والإبداع في كل المجالات.

وتناول رئيس المؤتمر الدكتور محمد زياد سلطان- رئيس جامعة حماة في كلمته أهمية المؤتمر للعمل بروح الفريق لتلامس واقع بلدنا الصامد للتعريف بكل جديد في مجال الصحة والطب والأجهزة الطبية ومستلزمات العمل من ألبسة ومعدات وتجهيزات مختلفة من خلال المعرض المرافق لأعمال المؤتمر.

وأكد مدير صحة حماة الدكتور جهاد عابورة أن المؤتمرات تقدم الكثير من الخبرات والمعلومات الجديدة التي تفيد في تحسين جودة الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى وللوقاية من الأوبئة والجائحات.

وتتناول المحاضرات محاور كثيرة تقدر بنحو ٨٧ ورقة عمل أهمها أمراض المناعة الذاتية وجائحة «كوفيد ١٩» ومستقبل مهنة الصيدلة، وتصميم أدوية مضادات السرطان، وتأثير الزيت العطري لنبات العناب على الجراثيم، وكيفية عمل الدواء، وخصوصية أسنان الأطفال وعلاجها، وطب الأسنان الرقمي، والمداواة اللبية المعتمدة على الديجيتال، وتصميم الابتسامة ثلاثية الأبعاد، والمعالجات الحديثة للمفاصل الفكية الصدغية، وتدبير آلام العصب ثلاثي التوائم، والتدبير السني لمرضى السرطان في العيادات، وضبط العدوى في ظل جائحة كورونا، واستعراض فوائد ومشكلات الطب البديل.