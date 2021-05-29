التيار الوطني الحر في لبنان يدعو للتعاون مع سورية في قضية المهجرين

دعا التيار الوطني الحر في لبنان إلى بدء الحوار والتعاون مع سورية من أجل تأمين العودة الآمنة والكريمة للمهجرين السوريين وخاصة مع دخول سورية مرحلة جديدة من تاريخها بانتخاب الدكتور بشار الأسد رئيساً للجمهورية بإرادة شعبه.

وأشارت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر في بيان أصدرته اليوم بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل إلى أن التيار الوطني الحر يدعو اللبنانيين إلى توحيد الموقف من ملف النازحين السوريين وبدء الحوار والتعاون مع سورية لتأمين العودة الآمنة والكريمة لهم وخصوصاً بعد دخول سورية مرحلة جديدة من تاريخها مع انتخاب الدكتور الأسد رئيساً بإرادة شعبه والتي ستسهم بمزيد من الاستقرار وإعادة الإعمار وإعادة علاقات سورية إلى طبيعتها مع المحيط العربي.

وأضافت الهيئة: على لبنان الاستفادة من مناخ التهدئة الحاصل في المنطقة والذي لا بد أن ينعكس إيجاباً بفك الحصار المالي عن لبنان وبتكوين إرادة إقليمية ودولية تمنع سقوطه إذا أحسنا كلبنانيين إطلاق برنامج إصلاحي متكامل للنهوض ببلدنا واقتصادنا.

«سانا»