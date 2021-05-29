جاليتنا في روسيا تحتفل بفوز الدكتور بشار الأسد بانتخابات رئاسة الجمهورية

احتفل أبناء سورية المقيمون في روسيا من طلبة ومغتربين ورجال أعمال بنجاح الاستحقاق الانتخابي وفوز الدكتور بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية وذلك في السفارة السورية بالعاصمة موسكو.

وقدم المجتمعون التهنئة لوطنهم وللشعب السوري وقائده بهذا النصر الجديد الذي تحقق من خلال إنجاز الانتخابات رغم مساعي أعداء سورية لعرقلتها من خلال الضغوط والعقوبات مؤكدين أن الشعب السوري الذي حارب طوال السنوات الماضية الإرهاب اثبت للعالم كله إصراره على الحفاظ على استقلال بلده وقراره الحر باختيار رئيسه الذي قاوم وصمد معه.

وقال سفير سورية لدى روسيا الدكتور رياض حداد في كلمة إن: الفوز الساحق الذي حققه الدكتور بشار الأسد يشكل الرسالة الأبلغ والصفعة الأشد والأكثر إيلاماً لكل من تآمر على سورية وشعبها.

وأضاف حداد: ما أنجزه أبناء الشعب السوري يجسد قيم الهوية السورية الرافضة لكل أشكال الخضوع والتبعية فالشعب السوري لا يمكن أن يساوم على كرامته ويبدو أن أطراف التآمر والعدوان توهموا أنهم قد يستطيعون أن ينالوا بالتهديد والوعيد ما عجزوا عن أخذه على امتداد أكثر من عشر سنوات من الحرب الإرهابية على سورية.

ولفت حداد إلى أن صور الإقبال الذي عم الساحات والشوارع في جميع المدن السورية شكلت الضربة القاضية على أوهام كل من يجهد نفسه بالتشكيك في الانتخابات معتبراً أن نتائج الانتخابات هي بحد ذاتها استفتاء جديد على نهج سورية ودورها الريادي الفاعل والمتمسك بالثوابت الوطنية والقومية.

وفِي كلمة لرابطة المغتربين السوريين في روسيا قال نائب رئيس الجالية الدكتور علي اسماعيل: إن الفوز الكبير الذي حققه الدكتور بشار الأسد يدل على قناعة هذا الشعب بقدرة قائده على اجتياز الصعوبات التي مازالت أمام سورية في تحرير كل شبر من ترابها من المحتلين وبتعزيز استقلالها وسيادتها على كامل أراضيها.

بدوره أكد أمين منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي في روسيا الدكتور بسام الشلبي أن الشعب العظيم لا يمكن أن يختار إلا رئيساً عظيماً وهذا ما أثبته الشعب السوري في اختيار الدكتور بشار الأسد رئيسا لفترة دستورية جديدة مشيراً إلى أن مظاهر التأييد للرئيس الأسد فاقت مثيلاتها في أي مكان من العالم وأثبت الشعب السوري حساً وطنياً وعروبياً عالياً.

من جانبه وجه رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في روسيا ورابطة الدول المستقلة لؤي عبد الله التحية والتهنئة للشعب السوري بإجراء هذا الاستحقاق الدستوري بصورة مشرفة وقال: باسم الطلبة السوريين الدارسين في روسيا نجدد العهد لسيد الوطن ونعده أن نكمل مسيرة البناء تحت شعار الأمل بالعمل المبني على صدق المشاعر الوطنية.

بدوره اعتبر الدكتور فايز حوالة باسم منظمة موسكو للمغتربين السوريين أن الاقبال اللافت للمواطنين السوريين على صناديق الاقتراع في داخل سورية وخارجها كان بمثابة تجسيد وتتويج وترسيخ للنصر على الإرهاب الذي كتبه أبطال جيشنا العربي السوري.

بينما قال الدكتور عمر فلحوط باسم الأطباء السوريين العاملين في روسيا إن نتائج الانتخابات الرئاسية وحجم الاقبال للمشاركة فيها تدل على وحدة الشعب السوري وتصميمه على السير خلف قيادته من أجل بناء سورية المعاصرة المستقلة.

وتخللت الحفل رقصات شعبية وأغان وطنية تمجد شعب سورية وقائدها.

«سانا»