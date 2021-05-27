قطار يدهس سيدة خمسينية عند جسر جبلة

اللاذقية - صفاء اسماعيل

قال مدير السكك الحديدية في اللاذقية المهندس عدنان بيطار لـ«تشرين»: حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، دهس قطار «الترين سيت» القادم من محافظة طرطوس امرأة خمسينية بالقرب من جسر صنوبر جبلة، وذلك أثناء عبورها سكة القطار، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وأضاف بيطار: فور إعلامنا بالحادث، أرسلنا لجنة التحقيقات المعنية إلى مكان الحادث لمتابعة الموضوع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة واستكمال الإجراءات اللازمة.

وتقدم بيطار باسم فرع السكك الحديدية في اللاذقية وباسم وزارة النقل بأحر التعازي إلى ذوي السيدة، داعياً الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن استخدام سكة القطار كممر للعبور، وعدم التهاون في زمن مرور القطارات وسرعتها والالتزام بالعبور من المرات النظامية، شارحاً أن القطار لا يمكنه أن يتوقف بمجرد لجم المكابح.

وبيّن بيطار أنه بسبب الحادث تم إيقاف القطار الثاني القادم من طرطوس إلى اللاذقية في محطة جبلة، حيث تم تأمين المسافرين بواسطة باصات نقل داخلي، وذلك حرصاً على وصولهم إلى أماكن عملهم وخاصة طلاب جامعة تشرين.